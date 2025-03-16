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迎媽祖生！蘆竹慈母宮媽祖文化節暨先民祭法會　3／22起陸續登場

▲迎媽祖生！蘆竹慈母宮媽祖文化節暨先民祭法會　3/22起陸續登場

▲慈母宮朴婕瑀宮主說明媽祖文化節暨先民祭法會活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

由韓籍新住民朴婕瑀發願興建、供奉主神媽祖的「桃園蘆竹慈母宮」，15日舉辦2025「桃園先民文化祭」祈求世界和平護國息災大法會暨媽祖文化節創意舞蹈競賽活動說明會。蘆竹慈母宮表示，「桃園先民文化祭」法會於3月23日起展開，為期7天；媽祖文化節創意舞蹈競賽則於3月22日登場，歡迎婦女團體報名，並提供優勝獎金

朴婕瑀宮主表示：蘆竹慈母宮廟前路口，原有一處清朝咸豐年間的「萬善祠」土堆墓塚。墓塚歷經歲月、終經颱風摧殘而崩塌，先人骨骸散撒一地。朴婕瑀一日在夢中得到媽祖指示，見無數先民無助跪在廟前，祈求媽祖能協助祂們有所依歸。慈母宮遂發起修繕「萬善祠」，2024年首度為無依先民舉行為期10天的超渡法會，這就是「桃園先民文化祭」由來。

▲迎媽祖生！蘆竹慈母宮媽祖文化節暨先民祭法會　3/22起陸續登場

▲蘆竹慈母宮媽祖文化節暨先民祭法會3/22起陸續登場。（圖／記者楊淑媛攝）

不僅桃園地區，早期渡海來台的先民們，在開墾荒土的過程中，因文化與族群的差異，全台各地多有爆械鬥爭執，數不清的生命因而隕落於歷史波濤中。慈母宮秉承媽祖慈渡化精神，將「桃園先民文化祭」結合「媽祖文化節」，既是祈福盛會，更是感念先民開彊貢獻。

而為迎接農曆3月媽祖生，慈母宮也於3月22日(六)舉行媽祖文化節創意舞蹈競賽，即日起接受報名至額滿截止，以線上報名為主，報名上限為20隊(3隊候補)，鼓勵婦女創新和勇於表達自我，讓參賽者有機會展現她們的才華。▲迎媽祖生！蘆竹慈母宮媽祖文化節暨先民祭法會　3/22起陸續登場

▲總統賴清德致贈「法傳新羅」字匾給慈母宮。（圖／記者楊淑媛攝）

由於，慈母宮朴婕瑀宮主是台灣第一個建立本土信仰宮廟的韓國新住民，多年來默默關懷弱勢族群與與移工急難救助，桃園市新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青也在今日活動說明會中，致贈贈感謝狀給朴宮主，感謝媽祖慈悲護眾生。▲迎媽祖生！蘆竹慈母宮媽祖文化節暨先民祭法會　3/22起陸續登場

▲致贈贈感謝狀及禮品給朴宮主，感謝媽祖慈悲護眾生。。（圖／記者楊淑媛攝）

出席活動的中華僧伽長照人文關懷教育協會理事長會常法師表示：桃園是友善新住民城市，慈母宮供奉的主神媽祖和宮主朴婕瑀都是新住民，希望透過護國息災大法會和媽祖文化節創意舞蹈競賽活動的舉辦，發揚多元文化、促進族群融合、社會和諧。

包括：桃園市議員張桂綿、陳美梅、彭俊豪、余信憲、錢龍，以及慈母宮主委侯居安、榮譽主委駱啟明、桃園市藝文商圈協會理事長李秀鈴、桃園市莊敬商圈發展協會理事長梁淑貞、桃園市桃園車站商圈協會顧問簡琇芬、桃園市生命關懷協會理事長林美玉、桃園區春日里里長簡郁陞、國際扶輪3501地區中壢東區扶輪社社長任毅豪、桃園市宏福宮王爺土地公代言人岳秀霞等人士出席活動。

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