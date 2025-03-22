台灣觀光100亮點公布　台東5大景點入選

▲台灣觀光100亮點，台東縣共有5大景點入選。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

交通部觀光署近日公布「台灣觀光100亮點」，台東縣的鹿野高台、池上大坡池、太麻里曙光園區、大武9420濱海休憩區及成功鎮三仙台等五大知名景點成功入選，展現豐富的自然景觀與獨特的人文魅力。這些景點不僅擁有壯麗的自然風光，更是熱氣球嘉年華與最美星空音樂會的舉辦地點，進一步提升台東在國內外旅遊市場的吸引力。今年，台東縣政府推出「台東一遊未盡」獎勵方案，邀請遊客深度體驗台東之美。

台東縣政府表示，入選的五大景點各具特色，充分展現台東的多元觀光魅力。其中，鹿野高台是全台最具代表性的熱氣球及飛行傘體驗地點，每年吸引無數遊客。今年的熱氣球嘉年華將於7月5日至8月21日舉行，遊客可搭乘熱氣球繫留或自由飛翔，俯瞰縱谷美景，體驗飛行傘的刺激與自由。

池上大坡池則以湖光山色聞名，適合騎乘自行車環湖，沉浸在寧靜優美的田園風光之中。今年7月24日，這裡將舉辦大坡池熱氣球光雕音樂會，湖畔倒映著五彩繽紛的熱氣球與音樂燈光，為旅人帶來夢幻體驗。

位於東海岸的太麻里曙光園區是迎接台灣第一道曙光的最佳地點，每年元旦吸引眾多遊客前來欣賞壯麗日出。今年7月10日，這裡將結合熱氣球與太平洋日出，舉辦曙光光雕音樂會，讓旅人迎接晨曦的同時，也能感受熱氣球點亮天空的浪漫氛圍。

▲台灣觀光100亮點，台東縣共有5大景點入選。（圖／台東縣政府提供）

大武9420濱海休憩區則擁有無敵海景，結合文創與裝置藝術，提供旅人放鬆身心的理想場所。夜幕低垂時，海浪聲與繁星交織，成為台東絕佳的觀星場域。今年7月26日，這裡將舉辦最美星空音樂會，在星空下享受動人樂聲，帶來沉浸式的感官饗宴。

三仙台是台東最具代表性的自然地標之一，壯觀的八拱跨海步橋連接離岸島嶼，白天可欣賞壯闊的海蝕地形，夜晚則因無光害成為觀星愛好者的天堂。今年8月23日，這裡將舉辦三仙台最美星空音樂會，在純淨夜空下，為旅人帶來浪漫的視聽饗宴。

台東縣政府強調，將持續推動觀光發展，透過環境整備、智慧旅遊與永續經營，讓遊客深度體驗台東的美好。同時，鼓勵旅遊業者與在地社群攜手合作，提升旅遊服務品質，讓台東成為國內外遊客的夢幻旅行目的地。隨著「台灣觀光100亮點」的公布，期待未來有更多旅人前來探索，親身感受台東的獨特魅力。