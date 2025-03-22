全原運台東代表隊再傳捷報　郭婞淳勇奪舉重金牌

▲郭婞淳為台東代表隊再奪金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在高雄舉行的114年全國原住民族運動會，台東縣代表隊22日再添佳績。「舉重女神」郭婞淳在女子59公斤量級賽事中，以抓舉85公斤、挺舉105公斤、總和190公斤的成績輕鬆奪金，完成連霸紀錄。同時，台東縣傳統鋸木代表隊在男女混合組賽事中，以10分26秒53的優異表現勇奪冠軍，成功達成二連霸。截至目前，台東代表隊已累積5面金牌，總計16面獎牌。

台東縣府教育處表示，本屆全原運舉重賽事於高雄市鼓山高中活動中心舉行，郭婞淳代表台東縣出賽，吸引大批粉絲與媒體關注，現場氣氛熱烈。台東縣代表隊特別準備手牌為她加油助威。郭婞淳在比賽中展現穩定實力，在抓舉階段順利舉起85公斤，隨後在挺舉部分舉起105公斤，最終以總和190公斤的成績摘金，為台東縣再添一面金牌。

此外，台東縣傳統鋸木代表隊於高雄市那瑪夏國中參加團體計時賽，面對連霸壓力，隊員們展現絕佳默契，在眾多參賽隊伍中脫穎而出，以10分26秒53的成績奪冠，順利完成二連霸。該代表隊由海端鄉體育會負責籌訓，針對上屆表現進行改進，並嚴格管理訓練期間的生活紀律，例如全隊從台東出發前即下達禁酒令，並要求隊員們於晚上10點準時集合點名，展現高強度的自律精神。

截至22日上午，台東縣代表隊已累積5面金牌、5面銀牌及6面銅牌，共計16面獎牌，選手們將持續奮戰，為台東縣爭取更佳成績。