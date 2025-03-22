「來自大武山的禮物」木雕　為春潮集拉開序幕

▲「2025春潮集」為大武山下的小鎮妝點百花與果物 。（圖／潮州鎮公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

2022年台灣好基金會以建基路老街為基地，從「一點綠」擴散到「點點綠」，從「萌芽」到「盛開」，與鄉親們一起打造專屬潮州、獨樹一格的地方慶典「春潮集」。

「潮街」邀請藝術家林舜龍擔任設計統籌，與參與日本越後妻有大地藝術節藝術家-鞍掛純一跨國攜手合作，與潮州學子、鄉親為百年建基路老街打造不一樣的空間想像。於21、22兩天，由鞍掛純一帶領500名潮州鄉親、學子共創 ＜來自大武山的禮物＞木雕裝置藝術裝置，每人一刀一鑿15x15公分的木板，而最後拼組1.5x7.5公尺的雕版作品，是藝術家將來自大武山的靈感反饋成給潮州的贈禮，在百年老街建基路迎接春天。

2024年秋季日籍藝術家鞍掛純一受台灣好基金會之邀，初次到屏東潮州，在小鎮上遠眺望的大武山，帶給他創作啟發。鞍掛純一表示:「他覺得山是一個與聚落生活息息相關的精神意象，日本除了富士山，大多為低丘，而他驚奇發現台灣這座蕞爾小島居然有許多高山，山林也正是他經常為日本偏鄉聚落創作的主題，最後討論決定以木雕來自大武山的禮物作為2025春潮集潮街裝置作品。

經過半年的設計規劃，藝術家鞍掛純一於18日起帶領他日本藝術大學四名學生進駐潮，從19~至22共舉辦八場工作坊，參與對象含括建基路居民、潮州地區國中小教師、潮州鎮8所小學及潮州國中、潮州鎮及鄰近鄉鎮之鄉親共500人。

共創作品將由藝術家團隊，後續拼接完成1.5x7.5公尺的雕版作品。最後作品設置在獲得建基路84號屋主美玲姊支持提供綠蔭空間，為百年老街建基路增添藝術文化氣息。

潮州鎮公所表示，雖國內有很多藝術節或慶典，但春潮集是以鄉親學子一起共創打造的慶典意義特別不同，值得細細品味。