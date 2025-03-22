花蓮宣講卓揆播傅崐萁質詢片　批藍「要永遠在野也不能如此撒野」

記者杜冠霖／台北報導

▲行政院長卓榮泰。（圖／翻攝民進黨直播）



民進黨今（22日）舉辦「人民是頭家」政策宣講會花蓮場，據統計，現場已經超過4千民眾湧入，外圍同樣有罷團擺攤串聯，行政院長卓榮泰也從白天講到黑，他也撥放國會質詢影片，影片中，傅崐萁告訴各部會首長，如果有窒礙難行處請向本院提出。當海委會主委管碧玲反映確實有窒礙難行處，傅崐萁馬上將其趕下台，並嗆聲亂講。卓揆表示，這就是部會首長每天在立法院面對委員的狀況，已經被糟蹋很久了，在野黨就算要永遠在野，也不能如此撒野。

行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、陸委會主委邱垂正、工程會主委陳金德、職棒球星陳義信、立委王義川、立委沈伯洋、立委陳培瑜、秘書長林右昌、發言人戴瑋姍今出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會花蓮場。

卓榮泰表示過去馬英九時代，花蓮財政是負的，從蔡英文時代開始，中央政府對地方補助越來越多，今年編的補助款是一兆多，地方還要來搶錢，但不願意分擔任何責任。

卓榮泰指出，國民黨用財劃法分走錢，卻不願分擔任何建設，花蓮鐵路電氣化、秀姑巒溪治水、蘇花安、台九景觀大道中央還有能力做？地方不能只把錢帶走，但所有建設一概不管。

卓榮泰細數，電器補助、中小企業輔導、系統性治水，只有中央能做，這也是為何行政院為何一直提出覆議，希望重新有這個機會，但立法院不給這個機會，那只有請國人給中央、給賴清德總統這個機會。