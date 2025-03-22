大公報再發文　要求巴拿馬港口案「停止交割」

▲香港首富李嘉誠。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業日前將其位於巴拿馬運河的兩大港口出售給美國財團貝萊德，疑似引起大陸官方不滿，包含港澳辦、中聯辦都轉載了批評該筆交易的文章。親近大陸官方的《大公報》21日再度發文，不點名要求長江和記實業「停止交割，切勿因小失大」。

文中提到，此次拋售事件看似是「普通的商業行為」，實則須置於複雜的大國博弈背景下考量，貝萊德作為全球最大資產管理公司之一，背後與美國政府、總統特朗普有着千絲萬縷的聯繫，「通過控制巴拿馬運河兩端的巴爾博亞和克里斯托瓦爾等港口，美國便可進一步鞏固對全球航運網絡的控制權，遏制他國發展。」

文中指出，此次交易，正是美國企圖通過控制關鍵港口影響全球物流網、向中國外貿和供應鏈施壓的具體表現，因此，這不僅是企業間「普通的商業行為」，而是完美配合美國的遏華戰略，「若說交易完成後將對中國經濟和國家利益造成無窮後患，也絕非危言聳聽。但即便如此，還是有人想混淆視聽，說成在合同自由下的『合法交易』。」

▼巴拿馬運河。（圖／路透社）



文中提到，港口售予美資後，可能直接導致中國企業的物流成本上升，削弱其國際競爭力，對中國製造業和外貿的長期發展構成威脅，甚至對「一帶一路」倡議的推進造成衝擊。

文中更警告，此次交易可能涉及違法，比如「『一國兩制』方針的最高原則是維護國家主權、安全、發展利益」，這項原則去年已被寫入香港法律，成為具法律效力的法律條文，「今次交易的後果是導致國家安全和發展利益受損，直接違背該項原則性條文。違反法律原則性條文也是違反法律。」

文中指出，那些輕視法律、作出損害國家安全和發展利益行為的實體及個人，道路只會越走越窄，「商業決策若只求一己之私、漠視國家利益，那麼無論其算計多精、利潤多豐，與遭到國人唾棄、背負『賣國』罵名相比，孰輕孰重不言自明。」

文章的最後強調，「奉勸有關企業和人士：停止交割，切勿打錯算盤、因小失大。」