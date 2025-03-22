　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大公報再發文　要求巴拿馬港口案「停止交割」

▲▼李嘉誠,香港首富。（圖／路透）

▲香港首富李嘉誠。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業日前將其位於巴拿馬運河的兩大港口出售給美國財團貝萊德，疑似引起大陸官方不滿，包含港澳辦、中聯辦都轉載了批評該筆交易的文章。親近大陸官方的《大公報》21日再度發文，不點名要求長江和記實業「停止交割，切勿因小失大」。

文中提到，此次拋售事件看似是「普通的商業行為」，實則須置於複雜的大國博弈背景下考量，貝萊德作為全球最大資產管理公司之一，背後與美國政府、總統特朗普有着千絲萬縷的聯繫，「通過控制巴拿馬運河兩端的巴爾博亞和克里斯托瓦爾等港口，美國便可進一步鞏固對全球航運網絡的控制權，遏制他國發展。」

文中指出，此次交易，正是美國企圖通過控制關鍵港口影響全球物流網、向中國外貿和供應鏈施壓的具體表現，因此，這不僅是企業間「普通的商業行為」，而是完美配合美國的遏華戰略，「若說交易完成後將對中國經濟和國家利益造成無窮後患，也絕非危言聳聽。但即便如此，還是有人想混淆視聽，說成在合同自由下的『合法交易』。」

▼巴拿馬運河。（圖／路透社）

▲▼ 巴拿馬運河。（圖／路透）

文中提到，港口售予美資後，可能直接導致中國企業的物流成本上升，削弱其國際競爭力，對中國製造業和外貿的長期發展構成威脅，甚至對「一帶一路」倡議的推進造成衝擊。

文中更警告，此次交易可能涉及違法，比如「『一國兩制』方針的最高原則是維護國家主權、安全、發展利益」，這項原則去年已被寫入香港法律，成為具法律效力的法律條文，「今次交易的後果是導致國家安全和發展利益受損，直接違背該項原則性條文。違反法律原則性條文也是違反法律。」

文中指出，那些輕視法律、作出損害國家安全和發展利益行為的實體及個人，道路只會越走越窄，「商業決策若只求一己之私、漠視國家利益，那麼無論其算計多精、利潤多豐，與遭到國人唾棄、背負『賣國』罵名相比，孰輕孰重不言自明。」

文章的最後強調，「奉勸有關企業和人士：停止交割，切勿打錯算盤、因小失大。」

▲▼ 巴拿馬運河。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
601 2 5673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳傑憲破紀錄2億大合約　蔡其昌曝心聲
清水大樓崩塌驚悚畫面曝！沙塵瞬間淹沒街道
破4千人湧綠營花蓮宣講　中職傳奇球星拉弓：要三振傅崐萁
快訊／Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧
快訊／第二人找到了！2釣客落海皆成冰冷遺體
台北動物園收「滿滿黑籽」詭異信！　真面目曝：勿棄養

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中日韓外長會　王毅：應共同高舉自由貿易旗幟

大公報再發文　要求巴拿馬港口案「停止交割」

中國鼓勵消費貸款　業界：恐釀壞帳率上升風險

美團首次披露AI戰略：主動進攻顛覆所有產業

陸91歲翁性侵10歲幼女！判15年「看守所竟拒收」放他趴趴走

陸19歲女狂玩手機半年　千度近視飆升至1700度

陸商務部：續對日本進口間苯二酚徵收反傾銷稅

華為5奈米希望？深圳神秘晶片設備廠將發表「阿里山」

行政院邀自衛隊幕僚長任顧問　陸不滿：已向日方提出交涉

恩師住破舊套房！她不忍「砸錢幫買房養老」　離世後竟被家屬霸佔

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

行動電源飛機上起火！全員瘋狂搜刮瓶罐滅火 連蘋果汁都拿來用

【砸瓶大賽】陸倆熊孩子摔破23瓶酒　媽：小孩已揍！

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

滯留太空288天「老10歲」　她滿頭白髮臉頰凹陷！NASA才給3萬補貼

中日韓外長會　王毅：應共同高舉自由貿易旗幟

大公報再發文　要求巴拿馬港口案「停止交割」

中國鼓勵消費貸款　業界：恐釀壞帳率上升風險

美團首次披露AI戰略：主動進攻顛覆所有產業

陸91歲翁性侵10歲幼女！判15年「看守所竟拒收」放他趴趴走

陸19歲女狂玩手機半年　千度近視飆升至1700度

陸商務部：續對日本進口間苯二酚徵收反傾銷稅

華為5奈米希望？深圳神秘晶片設備廠將發表「阿里山」

行政院邀自衛隊幕僚長任顧問　陸不滿：已向日方提出交涉

恩師住破舊套房！她不忍「砸錢幫買房養老」　離世後竟被家屬霸佔

擊退肖戰、迪麗熱巴等大咖！《難哄》白敬亭、章若楠曾被批「選角失敗」

吳俊偉開季不一定能歸隊　兄弟終結者有備案人選

「中國宗教交流具統戰目的」　賴清德：無神論國家利用台灣人的虔誠

台東親子口腔健康嘉年華登場　衛生局呼籲從小養成潔牙習慣

男迷途只記得數字「501」　桃園暖警破解密語...送他回家

蔣淯安飆27分狂讚單場8阻攻高柏鎧　夢想家退海神收2連勝

盧秀燕抵清水坍塌大樓勘災：務必做好安全防護　明清除崩坍物

立院將排審普發現金法制化　政院揭「優先還債」後三方向用途

「我阿公養2隻老虎」忠孝橋遛虎照引朝聖　他每天被金錢豹舔醒

「來自大武山的禮物」木雕　為春潮集拉開序幕

#花蓮車站 嚴重車禍畫面曝！騎士遭撞翻滾重摔

大陸熱門新聞

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

男吃女友手手拔不出來　2人超連結送醫

短髮正妹被拔錯牙　醫用鐵絲綁回！她痛到墜樓亡

深圳神秘晶片設備廠　將發表「阿里山」

69歲才戀愛！老翁交往「小17歲初戀」家產遭挖空

91歲翁性侵10歲幼女！陸看守所「拒收」

蔣友青宣布「到大陸發展」！扎根杭州影片曝光

陸國足又輸了！ 足球女神無奈：願用一年單身換一顆進球

她砸錢「幫恩師買房養老」　離世後竟被家屬霸佔

父親偷跟廣場舞阿姨結婚　女兒崩潰「立遺囑」

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

男子多次假冒員工參加尾牙…還上台領獎

快訊／機艙內起火！　港航班機轉降福州「消防車戒備」

19歲女狂玩手機　千度近視飆升至1700度

更多熱門

相關新聞

港媒警告陸船恐「無處可靠」

港媒警告陸船恐「無處可靠」

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業（簡稱長和）日前宣布，出售巴拿馬運河兩端港口，引發大陸輿論撻伐。親北京的《大公報》連發十多篇評論，對長和提出質疑，更警告交易若完成，恐造成大陸船舶「無處可靠」的處境。

李嘉誠賣巴拿馬港　陸官方暗批：出賣中國人

李嘉誠賣巴拿馬港　陸官方暗批：出賣中國人

陸委會聲援吳叡人　批港版國安法臭名遠播

陸委會聲援吳叡人　批港版國安法臭名遠播

台獨頑固分子清單　陸委會重申反制

台獨頑固分子清單　陸委會重申反制

國台辦證實台獨頑固清單　陸委會回應

國台辦證實台獨頑固清單　陸委會回應

關鍵字：

大公報長江和記實業

讀者迴響

熱門新聞

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

快訊／Andy突PO全黑底圖！

快訊／台中大樓凌晨塌陷！　緊急撤離34人

金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」立刻炒他魷魚

97萬老濕姬認了被騙裸照！

Andy哽咽哭了　求觀眾不要再贊助

馬克杯摔破怎麼丟？環保局曝正解

即／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖大S遺願也曝光

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

散布武統被驅！小微嗆「我一個婦女喊一喊台灣就害怕了」

獨／金髮Yuki偽造文書前科！法院證實「許男」

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

更多

最夯影音

更多

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面