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國台辦證實「台獨頑固分子清單」　陸委會：將研擬反制作為

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▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陳政錄／台北報導

大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日再次對「台獨頑固份子清單」議題，做出正面回應，還強調頑固台獨分子挑動兩岸對立，「這筆賬是一定會清算」；陸委會發言人邱垂正26日回應重申，政府將注意情勢的發展，採取必要的防衛，以及研擬反制作為。

邱垂正說，陸方這種惡劣行徑，不但未讓台灣人民感到畏懼，反而更加厭惡共產黨專制體制的無知與蠻橫。陸委會呼籲對岸應停止挑釁生事，切勿因錯誤的決策，讓兩岸關係走向無法扭轉的不歸路。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

邱垂正表示，中華民國是主權國家，台灣人民堅決拒絕中共的「一中原則」，以及所謂的「一國兩制台灣方案」。他說，政府會提醒國人，中國大陸並非正常法治國家，與大陸交流要留意自身權益，以及可能潛在的風險。

港媒《大公報》15日揭露，北京正在研究制定台獨頑固分子清單，對其採取嚴厲制裁等有效措施，包括依據《反分裂國家法》及《刑法》、《國家安全法》繩之以法，終身追責。大陸鷹派官媒《環球時報》隔天發表社評誇讚清單「體現歷史的正義」，更直接點名行政院長蘇貞昌是「頭號戰犯」。

朱鳳蓮25日說，清單針對的是極少數台獨頑固份子及其金主等主要支持者，絕非針對廣大台灣同胞。她強調，少數台獨頑固份子長期以來挑動兩岸對立，破壞兩岸關係，這筆賬是一定會清算。

國台辦記者會上，媒體追問會不會擔心影響兩岸民間交流，朱鳳蓮說，堅決打擊極少數台獨頑固份子，制止台獨分裂行徑是維護台海和平，推動兩岸關係和平發展的應有之義和必要條件，「我們說，正義的審判從來不會缺席，就是這個意思。」

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