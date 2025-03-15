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李嘉誠賣巴拿馬港口　陸官方罕見轉文暗批：背叛出賣全體中國人！

▲▼李嘉誠,香港首富。（圖／路透）

▲李嘉誠為長江和記實業的創辦人。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業日前將其位於巴拿馬運河的兩大港口出售給美國財團。不料，此舉疑似引起大陸官方不滿，大陸國務院港澳辦罕見接連轉發了2篇評論文章，暗批長江和記「背叛出賣全體中國人」，最終「沒有前途，更會背上歷史罵名」。

港澳辦13日首先轉載了香港《大公報》標題為「莫天真，勿糊塗」的銳評。文中提到，稱巴拿馬運河被「美國化」「政治化」後，美國一定會將之用於政治目的，推行自己的政治議程，中國在此的航運貿易勢必受制於美，「美國一旦實施諸如選擇性限流、加徵『政治附加費』等手段，中國企業的物流成本與供應鏈穩定性將面臨很大風險。」

文末更指出，「網友普遍對這個交易和長江和記公司提出強烈質疑和批評，認為這是沒有腰骨的跪低，是唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人。網友的這些情緒表達是完全可以理解的。」

▼巴拿馬運河成為美中角力的戰場。

▲▼ 巴拿馬運河。（圖／路透）

港澳辦15日又轉發了一篇標題為「偉大的企業家都是錚錚愛國者」。文章的一開頭就提問，「長江和記公司擬將其持有的包括巴拿馬運河兩大港口在內的43個港口出售給美國財團的消息，引發國人高度關注和強烈質疑：所謂『精明』的交易有沒有考量國家民族利益？這般選擇是否在助紂為虐、貽害中國和世界？」

文中還舉了華為遭制裁的例子，讚揚任正非是愛國的企業家，「今天，中國新一代的傑出企業家進一步傳承光大著愛國精神。面對美國的技術封鎖、市場圍剿以至針對個人的瘋狂打擊，他們不屈不撓、絕地反擊，在圍堵中突圍，在承壓中超越，堅決有力捍衛國家產業自主尊嚴。」

文中指出，「歷史早已給出答案：無論何時何地何種情況，偉大的企業家從來不是冷血投機的逐利者，而是熱誠傲骨的愛國者！商場如戰場。那些在民族史冊上熠熠發光的偉大的企業家，無一不像偉大的將軍，堅定勇敢地維護國家利益、民族大義。」

文末更強調，「如果看不清美國那些政客『既要錢、更要命』的本質，選擇與之共舞、倒行逆施，或許一時可做成『大刁』（Big Deal）、賺到大錢，但最終是沒有前途，更會背上歷史罵名的。」

▲▼ 巴拿馬運河。（圖／路透）

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