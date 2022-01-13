　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會聲援吳叡人　批親共港媒讓「港版國安法」更臭名遠播

▲▼大公報點名中研院學者吳叡人違反港版國安法。（圖／翻攝大公報）

▲《大公報》點名中研院學者吳叡人。（圖／翻攝大公報）

記者蔡紹堅／台北報導

中研院學者吳叡人近日遭親共港媒《大公報》點名違反「港版國安法」，還涉及鼓吹港獨、顛覆政體。陸委會發言人邱垂正13日在記者會上聲援吳叡人，並批評，「親共港媒的大放厥詞，只是讓港版國安惡法更加臭名遠播。」

邱垂正表示，港版國安法是與自由民主對立的惡法舉世皆知，相關方面持續以莫須有的罪名打壓人權及言論自由，非但無助於香港情勢的惡化，反遭世人唾棄。

邱垂正提到，中研院吳叡人研究員是一位具有前瞻視野、歷史縱深的傑出學者，對於公民社會具有高度的人道關懷，是普世價值的捍衛者與實踐者，也非常關心香港的民主自由。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱垂正指出，親共港媒的大放厥詞、恐嚇、威脅，用港版國安法對學者亂扣帽子只是讓港版國安惡法更加臭名遠播，也讓世人更加清楚中共的本質。

邱垂正強調，我國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是香港，港版國安惡法完全無法適用在民主法治的台灣社會，更遑論延伸於我國人，「台灣社會極度不認同親共港媒的囂張言論，我方要在這裡予以嚴正譴責。」

邱垂正還說，台灣與世界主要的民主國家一樣，遵從並捍衛學術言論自由，政府要在此嚴正宣誓，絕對會堅定捍衛國人的自由與安全、保衛台灣的自由與民主不可覬覦，不容侵犯。

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
《華燈3》超狂卡司提早曝光？　劇迷驚見「1角色」喊太扯
銀行群聚狂燒「估採檢超過1萬人」！　鄭文燦：徹查足跡
快訊／確診銀行員竹縣再增足跡！　路易莎、麵包店緊急清消
本土9天炸61例「不恐慌嗎」　他揭台人心態
羅霈穎猝逝　珍藏愛馬仕、香奈兒包等173件遺物拍賣
獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術！　保險公司成冤大頭
第二波強冷空氣抵台！　入夜最凍「剩8度」
聯邦銀在西堤年終聚餐　王品：員工、客人108人採檢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸委會聲援吳叡人　批親共港媒讓「港版國安法」更臭名遠播

韓國瑜來敲門！　「韓家軍」黃子哲宣布選士林北投議員

林智堅批立委考察大新竹「為一黨之私」　高虹安怒：凸顯無知傲慢

蕭敬騰唱《我們同唱一首歌》　陸委會：台灣藝人不宜助中共統戰

朱立倫稱罷昶案是「過去框架」　徐巧芯：那要早點跟我們講啊！

工會爆「確診者擅自關抽風設備」　黃珊珊：聯醫2院無此狀況

細數選罷法歷史！柯建銘自稱救了黃國昌　嗆時代力量1舉相當可笑

王美花、陳吉仲戰2022？　許智傑讚：知名度高是活棋

教授遭校長言語恐嚇造成身心恐慌　監察院糾正國北教大

邱毅盤點主席人選「他最滑頭」：國民黨瘋子多　難怪龐建國生不如死

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

註銷車牌上路！狂飆給警察追　路口「華麗轉圈」警車卡住了

亞洲太太收到「中藥材包裹」　卻被控告走私毒品恐坐2年牢

陸委會聲援吳叡人　批親共港媒讓「港版國安法」更臭名遠播

韓國瑜來敲門！　「韓家軍」黃子哲宣布選士林北投議員

林智堅批立委考察大新竹「為一黨之私」　高虹安怒：凸顯無知傲慢

蕭敬騰唱《我們同唱一首歌》　陸委會：台灣藝人不宜助中共統戰

朱立倫稱罷昶案是「過去框架」　徐巧芯：那要早點跟我們講啊！

工會爆「確診者擅自關抽風設備」　黃珊珊：聯醫2院無此狀況

細數選罷法歷史！柯建銘自稱救了黃國昌　嗆時代力量1舉相當可笑

王美花、陳吉仲戰2022？　許智傑讚：知名度高是活棋

教授遭校長言語恐嚇造成身心恐慌　監察院糾正國北教大

邱毅盤點主席人選「他最滑頭」：國民黨瘋子多　難怪龐建國生不如死

超商領包裹「1規定」變了！　網購族超有感：真的快很多

不滿飯店太貴留負評！她惹火房東遭肉搜威脅　索討250萬+登報道歉

挖出「血棺」！他憂招來噩運放火燒　專家一看嘆：22億沒了

艾怡良絕美客廳曝光「整面落地窗爽看碧潭」　曾寶儀傻眼：好命人

總價1500萬超有吸引力　七堵吸北客置產

木村光希塗紅唇甜笑登顏值顛峰！姐姐帶貨DIOR 15萬元包難得耍帥

居服員傳播鏈太驚人　鄭文燦：前5天接觸者都要居家隔離

金融業2021年獲利創新高！　金管會主委：要居安思危！

傳建議民眾戴N95口罩　美CDC澄清：目前無意更新指導方針

田馥甄鬆口了「高雄演唱會確定在5月」　加碼再曝1喜訊！

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

快訊／北市染疫護理師「板南線密集足跡」曝光　Ct值16病毒量高

18公分「月光權杖悠遊卡」限時不限量開賣

快訊／桃園銀行員群聚足跡跨新北　1個案曾赴宴會廳

快訊／北市公布仁愛醫院護理師足跡

快訊／《菸防法》拍板了！禁電子煙　購菸年齡提高到20歲

快訊／北市染疫護理師「住土城」　新北急匡17人採檢

仁愛醫院爆護理師確診　聯醫：掌握中

快訊／「加熱菸」準備開放了！《菸防法》納管　審查健康風險評估

快訊／顏寬恒敗選隔天　發言人自爆：收到法院傳票

沈富雄：打第三劑不如直接染Omicron

北市聯醫2院護理師染疫　患者擅自關抽風

F-16V墜海　搜救隊疑發現外套

駐美代表處+3、累計16人確診　外交部：症狀輕微或無症狀

更多熱門

相關新聞

蕭敬騰唱《我們同唱一首歌》　陸委會：不宜助中共統戰

蕭敬騰唱《我們同唱一首歌》　陸委會：不宜助中共統戰

大陸官媒《台海之聲》及《看台海》日前找來蕭敬騰、歐陽娜娜等台灣藝人拍攝《我們同唱一首歌》MV，被陸委會批評是「統戰歌曲」，只會徒增台灣民眾反感。陸委會13日進一步表示，台灣演藝人員及業者，如果赴中國大陸發展，應該審慎評估陸方影視環境的相關風險，並考量社會觀感，不宜配合中共政治立場，助其對台進行統戰宣傳。

陸委會：澳門對我派駐人員設不合理政治要求

陸委會：澳門對我派駐人員設不合理政治要求

澳門批陸委會「情勢研析報告」角度偏頗

澳門批陸委會「情勢研析報告」角度偏頗

維護國安競爭力 邱太三：持續檢視機敏科技及智財權法令是否齊備

維護國安競爭力 邱太三：持續檢視機敏科技及智財權法令是否齊備

習近平新年喊「統一是兩岸心願」　陸委會回應

習近平新年喊「統一是兩岸心願」　陸委會回應

關鍵字：

陸委會吳叡人港版國安法大公報

讀者迴響

熱門新聞

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

快訊／陳庭妮認愛胡宇威！

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

快訊／李靚蕾曝6證據開戰「王力宏買網軍」！

王力宏「腳邊一大包」　網瘋猜是1夯品！

9歲童遭同學撞倒腦死器捐救7人　父：她生前說原諒同學

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

2女學生到米蘭跨年　被18男包夾當場脫褲性侵

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面