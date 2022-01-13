陸委會聲援吳叡人　批親共港媒讓「港版國安法」更臭名遠播

▲《大公報》點名中研院學者吳叡人。（圖／翻攝大公報）



記者蔡紹堅／台北報導

中研院學者吳叡人近日遭親共港媒《大公報》點名違反「港版國安法」，還涉及鼓吹港獨、顛覆政體。陸委會發言人邱垂正13日在記者會上聲援吳叡人，並批評，「親共港媒的大放厥詞，只是讓港版國安惡法更加臭名遠播。」

邱垂正表示，港版國安法是與自由民主對立的惡法舉世皆知，相關方面持續以莫須有的罪名打壓人權及言論自由，非但無助於香港情勢的惡化，反遭世人唾棄。

邱垂正提到，中研院吳叡人研究員是一位具有前瞻視野、歷史縱深的傑出學者，對於公民社會具有高度的人道關懷，是普世價值的捍衛者與實踐者，也非常關心香港的民主自由。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正指出，親共港媒的大放厥詞、恐嚇、威脅，用港版國安法對學者亂扣帽子只是讓港版國安惡法更加臭名遠播，也讓世人更加清楚中共的本質。

邱垂正強調，我國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是香港，港版國安惡法完全無法適用在民主法治的台灣社會，更遑論延伸於我國人，「台灣社會極度不認同親共港媒的囂張言論，我方要在這裡予以嚴正譴責。」

邱垂正還說，台灣與世界主要的民主國家一樣，遵從並捍衛學術言論自由，政府要在此嚴正宣誓，絕對會堅定捍衛國人的自由與安全、保衛台灣的自由與民主不可覬覦，不容侵犯。