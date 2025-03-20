港媒轟李嘉誠「跪低」　警告陸船恐「無處可靠」

▲香港首富李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業（簡稱長和）日前宣布，出售巴拿馬運河兩端港口，引發大陸輿論撻伐。親北京的《大公報》連發十多篇評論，對長和提出質疑，更警告交易若完成，恐造成大陸船舶「無處可靠」的處境。

長和日前宣布，以228億美元出售全球23個國家的43個港口業務，其中包括巴拿馬運河的兩端港口，買家則是由貝萊德（BlackRock）為首的美資財團。交易完成後，長和將獲得約190億美元的現金收益。

親北京的香港建制派媒體《大公報》，從3月13日至19日接連發佈十餘篇與此事相關的社論、評論來稿，從不同角度強調香港企業應該承擔國家責任，並對長和的交易決策提出質疑。

其中，《大公報》13日發表評論文章「莫天真、勿糊塗」，後被大陸國務院港澳辦與中聯辦轉載，該文章因而被認為某種程度上代表北京方面的不滿立場。

文章開頭就強調，當前國際局勢動盪，中美戰略博弈日趨激烈。在這樣的背景下，長和將港口出售給美資，絕非「普通商業行為」。文章引述網友觀點，強調巴拿馬運河是中國與拉美貿易的核心要道，長和出售港口將讓美資進一步擴大影響力，未來中國航運勢必受制於美。

▲香港長和實業公告擬出售多數港口事業。（圖／業者提供）

此外，文章警告，若交易完成，貝萊德將躋身全球三大港口營運商，可能配合美國打壓中國企業，提高中國貨運停靠成本，造成中國船舶「無處可靠」的處境。對香港來說，也將影響香港鞏固提升國際航運、貿易的中心地位，破壞全球貿易秩序和安全。

文章結尾更借用網友聲音，痛批長和「沒有腰骨的跪低，是唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人」，要長和在面對「大事大義大節」時三思。

3月15日，《大公報》再度發表社論「偉大的企業家都是錚錚愛國者」，並被港澳辦、中聯辦轉載。

除了這兩篇被大陸官方轉載的社論外，在3月15日至18日期間，《大公報》陸續發表了多篇評論文章，進一步強化「企業應承擔國家責任」的論述框架，對長和的交易提出不同程度的批評。

▼巴拿馬運河。（圖／路透社）