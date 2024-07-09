基北區84%考生上公立學校　校長：私校要去哪裡找學生

▲高中免試入學放榜，基北區有超過84%考生錄取公立學校。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度高中免試入學今（9日）放榜，基北區錄取率達99.3%。北市高中校長根據今年基北區免試入學招生數據進行分析，其中有高達84.27%的考生錄取公立學校，北市社區型公立高中職錄取門檻恐全面下修，也面臨足額邊緣，新北市、基隆市相對偏遠的公立學校，甚至可能因為招生不足額，0分也上榜。

因應少子化衝擊，113學年度北市公私立高中職全面減招「班班少1人」，北一女中、成功高中和內湖高中更減班1班，光是北市就減少879個名額；基隆市中山、暖暖、安樂、八斗高中等4所公立學校，每班人數從35調降為30人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「減招幅度趕不上少子化的速度。」一名北市高中校長指出，今年基北區免試入學一般生管道共有3萬552人報名，公立高中招生名額1萬9027人、公立高職6719，公立學校名額總計2萬5746人，有高達84.27%的考生可就讀公立學校，雖然公校名額減少，但考生減少得更劇烈，考生錄取公校的機會也大幅增加。

該名校長直言，當有超過8成4的考生都可以念公立學校，「這樣私校要去哪裡找學生？」此外，也將導致公立學校錄取最低門檻不斷下修，北市社區型公立高中或部分公立高職類科，可能面臨足額邊緣，而新北市、基隆市部分公立高中職，可能因為交通限制，普遍出現招生不足額，考生有填志願就上，就算0分也上榜。

不過，該名校長分析，因為國中教育會考已舉行超過10年，對高分群考生來說，題型穩定、模式確定，所以今年有不少國中學校都覺得考生普遍成績提高，新竹5A考生人數暴增，因此，明星高中的錄取門檻反而會再提高，以北市成功高中為例，今年最低錄取分數為32.6分，比去年大幅提高1分，建中最低錄取分數為34.8分，也比去年提高0.2分，未來明星高中和社區高中的錄取門檻將呈雙峰趨勢發展。

北市私立華興中學校長曾騰瀧表示，從去年開始，台北市國中畢業生人數已經低於公立高中職的招生名額，私校辦學必須更有特色，才能獲得學生和家長認同。此外，無論公立或私立學校，錄取成績降低可能造成新生入學時的態度與程度差異加大，學校應及早因應，如何透過課程架構，教學活化，以及各種的教學活動設計，符合不同特質的學生，讓學生3年後有更好的升學表現。