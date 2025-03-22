台大百歲紀念館外觀首度曝光！首棟美術館結合結鋼構建築

▲日本建築師平田晃久親自到台大說明台大百歲紀念館設計理念，建築物外觀首度曝光。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台大百歲紀念館公開競圖由日本建築師平田晃久奪得，今（22日）到台大校務會議公開說明，外觀首度曝光。平田晃久指出，這是第一棟美術館結合結鋼構系統及校園環境自然素材的建築，將歷史風格與現代風貌混合在的台大校園裡，建築物外觀結合生態、節能設計與校園調和，預計2028年10月完成竣工與移交。

為慶祝台大百歲而舉辦的「台大藝文大樓」公開競圖，由日本建築師平田晃久奪得首獎。平田晃久師承普利茲克獎建築大師伊東豊雄，作品融合人類與自然的哲學思考，兼具論述與創新設計的實力，近年在台灣在地有不少建築計畫陸續進行。

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平田晃久今天到台大校務會議公開說明，這棟建築預計是地下一層、地上五層建築，經費約10餘億元，並指這是第一棟美術館結合結鋼構系統及校園環境自然素材的建築，將歷史風格與現代風貌混合在的台大校園。

平田晃久表示，建築物現場除了綠地，還有很多可以休息的場所，一樓有咖啡區，一樓正面會設置捐贈者牆，二樓則是挑空設計，有空中廊道可以俯瞰各種活動狀況。三樓為多元展示廳並進行交流，四樓也有特別展示廳，室內為圓形設計，還提供工作坊空間，五樓主要是行政空間。

▲日本建築師平田晃久親自到台灣說明台大百歲紀念館設計概念與緣由。（圖／許敏溶攝）

平田晃久說明設計概念與緣由，首先是建築一個融合教育、藝術與討論空間的新型博物館，透過設計可以多元化活用空間與場所，並創造一個融合台大歷史與現代的自然生態建築，期望設計符合現代生態需求的建築，也期待建築物可以讓師生與進入台大的民眾，可以自由活動與使用的空間。

至於本案預定進度部分，平田晃久指出，去年12月完成可行性評估與基本設計的核定，今年三月申請都市審查的送件，預計今年底完成工程招標，2028年10月完成竣工與移交。

▲台大百歲紀念館模擬外觀。（圖／台大提供）