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蔡明忠獲頒台大名譽博士　三面向勉勵年輕人：先誠實面對自己

▲▼台大校長陳文章頒發名譽法學博士予富邦集團董事長蔡明忠。。（圖／台大提供）

▲台大校長陳文章頒發名譽法學博士予富邦集團董事長蔡明忠。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台大今（15日）舉辦創校96年校慶大會。富邦集團董事長蔡明忠獲頒台大名譽博士學位，台大校長陳文章稱讚蔡明忠在金融電信各領域有卓越成就，為企業國際化典範，蔡明忠則以「誠實面對自己、學習與他人相處、具備永續思維」等三面向鼓勵年輕世代，期勉大家成為地球人，更能成就自己的精彩人生。

台大今天舉辦96年校慶慶祝大會，包括陳維昭、管中閔等歷任校長與會。台大今天也授予富邦集團董事長蔡明忠名譽法學博士，以及授予2022年諾貝爾物理學獎得主、法國科學家阿蘭·阿斯佩（Alain Aspect）名譽理學博士，表彰2人在業界及科學領域的傑出貢獻。

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而今天因為頒發名譽博士學位予富邦集團董事長蔡明忠，曾獲得台大名譽博士的台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里，也應邀到場觀禮。陳文章在致詞時，肯定蔡明忠不僅在金融、電信、零售、建設、體育及教育文化等領域有卓越成就，也是企業國際化典範，且以奉獻精神從事社會公益，除在各種災難救助竭盡所能，台灣高鐵也是由其召集主要股東完成此一艱鉅任務。

身為台大法律系校友的蔡明忠，表示能獲得母校名譽博士是至高無上榮耀，感謝母校厚愛，並將這份榮獻給父親、富邦集團總裁蔡萬才，因為父親建立了最好的典範讓他追隨。也感謝法律系打下的學識基礎，讓自己經營事業有很大助益，包括如何使法律變得不只是框架，而是具有創造力，好的經營策略，就是法律與商業結合的藝術。

蔡明忠也從3個面向鼓勵年輕世代，首先是如何誠實面對自己，了解自己優缺點，常常跟自己對話，知道在複雜的世界裡如何自處；其次是如何面對他人，學習在與人相處中拓展愛心及包容心；最後則是以永續思維關懷社會與地球，思考個人能做些什麼以面對氣候變遷，期勉大家成為地球人，更能成就自己的精彩人生。

陳文章在致詞時提及，21世紀是個鉅變世紀，回頭看看這二十年來變化可知，一方面資訊科技和生命科學將為社會帶來顛覆性的改變與突破，另一方面氣候變遷問題和國際競爭激烈則對人類文明存續構成極大風險和變數，因此，台大也必須因應新時代的挑戰，來培育社會所需要的未來人才；也期盼大家都有「將不可能化為可能」精神，有創造未來、堅持理想、改變世界的勇氣與夢想。發揮台大人「奉獻於宇宙」的核心價值以及追求卓越的目標，一起努力讓台大能夠更卓越，對世界更有貢獻。

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