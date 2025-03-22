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資優高中生可提前到台大修課　9月起試辦「通過發給學分」

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大今年9月起開設11門大學先修課程，鎖定優秀高中生為主。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為培育優秀高中生，台大校長陳文章今（22日）宣布推出高中生進階課程系列五年試辦計畫，提供微積分、社會學等11門大學基礎課程讓高中生修讀，以優秀高中生為主，預計從今年9月起每周二、四傍晚開始試辦，上課地點為台大校總區，每學分1150元，低收與中低收入戶免費，初期以北區高中為主，通過者發給學分或證明。

由於108課綱新生進入大學，陸續傳出不少頂大學生基礎學科成績有弱化狀況。為協助即將入學的大學新鮮人充實大學數理先備知識，台大從前年暑假開始推出數理預備課程（NTU Pre-U），總計開設微積分、普通物理與化學等三門課。

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為了進一步讓更多資優高中生提前到台大學習，台大校長陳文章今天在校務會議上宣布「高中生進階課程系列五年試辦計畫」，培育優秀高中生預習大學基礎課程，每門課招收40人，課程包括微積分、普通物理、普通化學、普通心理學、普通生物、社會學、個體經濟學。

陳文章表示，招收對象為各高中推薦的學生與優秀高二、高三學生，上課地點為台大校總區，每學分收1150元，低收、中低收會全額補助，上課時間從今年9月起到明年6月，每周二及周四下午5時30分至晚上8時30分，不提供住宿，所以先以北區高中生為主，未來視成效擴大辦理，學生修習通過發給學分證明，入學後可向學系申請抵免。

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