前「參謀總長」獲聘我政務顧問！　日本政府回應了

▲岩崎茂獲行政院聘為政務顧問。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

我行政院正式聘請前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂擔任政務顧問，這項任命已於3月生效，而這也是日本自衛隊退役人士中，首人受邀擔任台灣政府相關職位。對此，官房長官林芳正回應，政府沒有立場對已卸任公職者的私人活動發表評論。

綜合外媒報導，日本自衛隊前統合幕僚長（相當於前參謀總長）岩崎茂獲行政院聘為政務顧問，這項任命已於3月生效，任期為1年。

政務顧問屬於兼職且無給職，先前日本餐飲業者野崎孝男也曾受邀擔任該職位，是首名外籍政務顧問，而岩崎茂雖是第2名日本籍政務顧問，但卻是首名日本自衛隊退役人士擔任此項職務。

日本《產經新聞》解讀，這是為了因應來自中國的軍事壓力，賴清德政府希望加強與日本在安全保障上的溝通與合作。此外，日本向台灣聯絡窗口「日本台灣交流協會」台北事務所派遣退役自衛官進駐，因擔心中國反彈，至今並未派現役自衛隊人員。

林芳正21日在例行記者會上被問及時表示，「政府沒立場評論已卸任公職人員的私人的行動，我國對台灣的基本立場基於1972年日中共同（聯合）聲明，日台之間維持非官方的務實關係，此立場完全沒變。」

林芳正也重申，「我國對台灣的基本立場是基於1972年日中共同聲明，日台之間維持非官方的務實關係。」他還指出，對於個別的、具體的情況，會做出適當的應對。

岩崎茂曾任日本航空幕僚長，並於2012年1月至2014年10月擔任統合幕僚長，退役後則擔任防衛大臣政策參與，2023年更獲頒瑞寶大綬章，為日本安全保障領域的重量級人物。