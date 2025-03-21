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羅東鎮代簡鳴佐為友協尋「20年鑽石婚戒」　懸賞2萬+封街烤肉

▲▼宜蘭縣羅東鎮民代表簡鳴佐PO網協尋的礸石婚戒。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

▲▼宜蘭縣羅東鎮民代表簡鳴佐PO網協尋的礸石婚戒。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮民代表簡鳴佐近日在臉書「宜蘭知識+」上發文，請求鎮民協尋一枚遺失的20年婚戒。簡鳴佐在5日的貼文中提到，這枚婚戒是他一位友人的太太在，從羅東鎮信義里走到賢文里的途中遺失，這枚戒指對這對夫妻有著深厚的情感意義，紀念他們共同奮鬥的20年，希望有撿到的人能與他聯絡或送到派出所。

▲▼宜蘭縣羅東鎮民代表簡鳴佐PO網協尋的礸石婚戒。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

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然而，經過半個月，這枚礸戒仍未找到，且有許多熱心民眾誤以為是簡鳴佐太太的婚戒遺失。為此，簡鳴佐在20日再次發文澄清，這次協尋是幫選民也是友人尋找婚戒。他表示若找到婚戒，當事人將給予2萬元謝禮，他自己也加碼表示「在此發願如果戒指能順利歸還，我願意在倉前路辦一場封街烤肉活動」，此舉立刻引發熱烈討論。

簡鳴佐受表示，這枚戒指對大嫂而言非常重要，希望透過鎮民的力量幫她找回戒指。他也提到，可能遺失的路線包括中華路、忠孝路、民生路及公正街一帶，希望大家能一起協尋。

貼文一出，立刻吸引了大量網友的迴響，大家紛紛祝福早日找回戒指。甚至有鎮民表示,若戒指找到，願意加碼贊助300根香腸。還有民眾建議「趁晚上拿手電筒掃一下，往回走一遍，也許會找得到。」這些熱心的回應讓簡鳴佐非常感動，也增添了找回戒指的信心。

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