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二手平台新商機？　「長毛發霉橘子」1顆要價2800元…陸網傻眼

▲▼發霉橘子1顆要價2800元。（圖／翻攝自封面新聞）

▲1顆要價2725元的發霉橘子。（圖／翻攝自封面新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸一二手平台近日流行販售「發霉橘子」，且發霉狀況越嚴重越貴，平均單顆價格大約落在50元至200元不等（人民幣，下同，約台幣227元至910元）。其中，某顆橘子被黴菌完全覆蓋，竟要價599元（約台幣2725元），令網友們傻眼直呼，「到底都誰在買？！」

▲▼發霉橘子1顆要價2800元。（圖／翻攝自封面新聞）

▲賣家備註可拿來當擺設。（圖／翻攝自封面新聞）

據《封面新聞》報導，一名該二手平台的用戶小劉表示，偶然發現朋友給的橘子忘了吃，已經被黴菌全覆蓋，非常均勻，於是獵奇想發到二手平台上，看看有沒有人要，結果發現二手平台上，有很多人也在賣發霉的橘子，「本來就是發著玩的，沒想到最後以20元（約台幣91元）賣出去了。」

小劉表示，「賣家說，是拿去給學生上課示範用的。」而這樣的例子在二手平台上還有很多。該二手平台顯示，橘子表面都佈滿了黴菌和黑斑，明顯已經變質。多位賣家都宣稱是「自然發黴」、「可做實驗」。

▲▼發霉橘子1顆要價2800元。（圖／翻攝自封面新聞）

▲二手平台上有不少人在賣發霉橘子。（圖／翻攝自封面新聞）

一名橘子賣家表示，有學生或研究員會購買拿回去做實驗，用於觀察黴菌生長過程、研究微生物特性等實驗，也有買家把這個當作藝術擺飾。

報導指出，這種黴菌孢子是真菌的一種，傳播途徑包括直接接觸、間接接觸和空氣傳播等。成都市第七人民醫院呼吸科主任柯華提醒，一方面這些黴菌有可能導致過敏，另外若吸入人體可能會引起真菌感染，出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀。

柯華也表示，「一般來說，免疫正常的人群少量呼吸，或接觸到這些黴菌，被感染的可能性是較小的，但不小心大量吸入，或免疫力低下的人群，接觸到就需要注意，如有不適需及時就醫。」

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