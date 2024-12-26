知名隱眼大廠出包！眼藥水內「出現黴菌」　在美全面下架回收

記者張方瑀／綜合報導

隱形眼鏡大廠愛爾康（Systane）發售的其中一款人工淚液因可能受到黴菌污染，美國食品藥物管理局（FDA）表示宣布全面召回。

綜合外媒報導，根據FDA發布的消息指出，愛爾康收到消費者投訴指出，其「視舒坦」（Systane） Ultra PF人工淚液的一次性密封瓶中出現不明異物。經過檢查後證實，該物體為黴菌。

▲愛爾康「視舒坦」（Systane） Ultra PF人工淚液眼藥水在美下架回收。（圖／取自FDA）



報導指出，黴菌可能導致眼部感染，而這些感染可能威脅視力，在非常罕見的情況下，對免疫力低下的患者甚至可能危及生命。生產該款人工淚液的愛康實驗室（ Alcon Laboratories）尚未收到消費者因使用該產品而出現不良反應的報告。

FDA表示，這款眼藥水主要用於緩解乾眼症患者的灼熱感和刺激感，而被召回的產品為25支裝、一次性使用的密封瓶裝，批號為10101，有效期限至2025年9月。FDA 建議已購買該產品的消費者應立即停止使用，若出現症狀，應立刻向醫生諮詢。

愛爾康發言人史密斯（Steven Smith）指出，目前公司正在進行調查，黴菌體似乎僅出現在一位顧客退回的單個產品，「但愛爾康出於對消費者安全的高度重視而自願召回該產品。」