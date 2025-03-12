親中僑團逐漸「失寵」　徐佳青：中方策略轉向「打著綠旗反綠旗」

▲僑委會委員長徐佳青。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

中國外交部長王毅近日重申台灣是中國的一省，而部分的台灣藝人也同步轉發「台灣必歸」的圖文。對此，僑委會委員長徐佳青12日受訪時表示，最近親中的僑團有「失寵」的趨勢，被認為針對台灣的說服力不高，因此他們策略上轉向是「打著綠旗反綠旗」，開始主動贊助或邀請親綠的僑團。

徐佳青表示，極權國家的統戰作為是不會停止的，這不只是針對台灣，而是對全世界都有造成威脅。他說，中國過去是跟親中、偏藍的僑團來接觸，補助各種節慶活動，希望可以讓中共統戰部人員可以參與相關活動。

徐佳青指出，大部分的僑團都很有意識，對於這些中方的贊助，有的會拿，有的不會去拿。她坦言，最近親中的僑團有「失寵」的趨勢，被認為針對台灣的說服力不高，因此他們策略上轉向是「打著綠旗反綠旗」，開始主動贊助或邀請親綠的僑團。

徐佳青表示，今年農曆春節之後，各個僑社都會舉辦相關慶祝活動，就有同鄉會或台商會回報，說有接到中聯辦或是當地中國領事館的邀請。她說，僑胞在海外也都滿有意識跟警覺的，有時候僑委會會掌握，也會同意僑胞去參與，也是去看看他們（中方）在幹什麼，知己知彼才會知道狀況。

徐佳青提到，各國的情治單位也都有在調查「外國代理人」，以及中共成立的「警僑服務站」，親中的僑團近來比較沈默一些，不敢像以往那樣招搖。

另外，針對僑胞的身份認同議題，徐佳青說，從未要求僑胞二代、三代在身份認同上認同台灣，而是訴諸「文化傳承」，當然是要遵守僑胞所在地的國家法律與主權，這也是為何台灣的僑胞們，不會被其他國家認為是「外國代理人」。