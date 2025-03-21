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示警別逗留！他曝冬天騎車上武嶺「1傳說」超恐怖　畫面全笑了

▲▼ 。（圖／翻攝自中橫路況交通資訊站）

▲有人騎車上武嶺，結果機車結凍。（圖／翻攝自中橫路況交通資訊站）

記者鄺郁庭／綜合報導

臉書專頁「中橫路況交通資訊站」的小編經常分享山上有趣畫面，和網友的互動也超有趣。昨（20）日下午小編突然發文示警，如果冬天騎機車上山，千萬別逗留太久，不然可能無法平安順利的離開。文中照片曝光，就有過來人秒懂，「這遭遇跟我一模一樣啊！到最後真的差點下不了山（下次不敢這樣做了）。」

粉專小編20日貼文，「山上有個古老的傳說…如果冬天騎機車上來…千萬千萬…不要逗留太久…要不然…你可能…就無法…平安順利的離開…」文中貼出照片，並附上拍攝時間和一個hashtag，「03.20.15:00」、「#古老的冰瘋傳說」。

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從照片可見，地面上積了一層白雪，周圍的木欄杆也覆蓋著一層雪和冰。一台深色機車的座椅、車身、後視鏡和車燈上都結滿了冰柱。機車停在靠近木欄杆旁邊，整輛車似乎被凍住在當地。粉專小編就在留言處打趣，「這就是我一直堅持騎山豬 …要不然就是搭公車的原因 …」

貼文引發熱議，就有過來人秒懂，「這遭遇跟我一模一樣啊！到最後真的差點下不了山（下次不敢這樣做了）。」還有網友留言或跟著起鬨，「這台是傳說中春分時節上山被封印，要等到端午才能離開的機車」、「山豬不會結凍，只會變豬肉凍」、「山豬有要出租嗎？我要租2天1夜，租金可商量，謝謝。」

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