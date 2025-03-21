認早設定罷免案會進三階　王鴻薇籲支持者「不投票我就被罷了」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，已有35位泛藍立委通過一階門檻，民進黨19日更宣布，各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，挺身守護民主。對此，國民黨立委王鴻薇20日表示，這場大罷免，大家都清楚是民進黨去發動的，她也早設定自己罷免案會進入三階，一定會有投票的打算。她透露，遇到支持者稱「這個大罷免絕對不能把妳罷掉，我絕不會去投票」，自己聽到差點昏倒，只能說「你不投票我就被罷了」。

王鴻薇於節目《少康戰情室》表示，民進黨19日有個正式的大動作，而且是由賴清德動員全部的民進黨民意代表參與連署罷免，賴總統在春節時還說要朝野和諧、社會團結，現在恐怕是忘記應該要是一個全民的總統。

王鴻薇表示，賴清德做為民進黨主席，這邊講大家要朝野和諧，轉頭就開始罷免在野黨立委，不曉得是不是認知錯亂，這件事情足以應證，當時柯總召是完全在這局裡面，一步一步的鋪陳，也就是民進黨不演了，非常正式的宣告將全力推動這場大罷免，而這場大罷免，大家都很清楚知道，當然是民進黨首先去發動的。

至於徐巧芯民調，王鴻薇認為，藍營很多委員在選舉可能都很有經驗，但是面對罷免，大概可能都是頭一遭，罷免跟一般選舉不大一樣，尤其立委選舉是綁著總統大選，所以一定有比較高的投票率，但到了罷免，候選人並不是很熟悉、選民更不熟悉規則，到底要不要投票？還是要連署？所以一些風吹草動難免就會影響支持者，不管是士氣或者危機意識。

王鴻薇直言，所以前兩天TVBS民調出來後，藍營很多支持者非常擔心，確實現在他們一直在面臨很多支持者知道大罷免，但是卻不曉得要怎麼幫助藍營立委，現在不管是服務處、辦公室，都還是會有人打電話詢問「我要支持你，但是我該怎麼支持你」。

王鴻薇提到，前兩天自己去跑行程，遇到一位選民，選民當時表示「我是中山區的，王鴻薇我支持妳，這個大罷免絕對不能把妳罷掉，我絕對不會去投票」，自己聽到差點昏倒，只能說「你不投票我就被罷掉了」。

王鴻薇說，因為早就設定自己罷免案會進入三階，一定會有投票的打算，因此就跟支持者喊話「一定要出來投票，而且要投不同意，回去也要告訴親朋友好友」。

王鴻薇強調，到時候藍營地方宣講，將會提到，包括面對罷免，支持者能幫助什麼、到了三階一定要投票，另外就是兩個公投議題，一個是反廢死，一個反戒嚴，所以在宣講活動，藍營將會動起來。

▼35位泛藍立委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖）