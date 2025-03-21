剴剴案引怒火！徐巧芯點名4綠委　嗆：民進黨阻擋虐童納入死刑

▲徐巧芯點名4綠委，怒嗆民進黨阻擋虐童納入死刑。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



記者崔至雲／台北報導

1歲多男童剴剴遭保母劉姓姊妹凌虐致死，台北地院19日開庭，近千位抗議民眾到法院前表達抗議，呼籲將劉姓姊妹判死。國民黨立委徐巧芯對此點名四位民進黨立委，並指出，民進黨對民眾訴求開始各種造謠潑髒水，為什麼？因為民進黨害怕人民知道真相，因為就是民進黨在阻擋修法。

徐巧芯提到，剴剴遭虐待致死案第四度開庭，大批民眾自動自發在台北地院外集結，手舉白花標語，高喊虐童處最重其刑，甚至死刑。結果，民進黨從昨天晚間開始跳腳，各種造謠潑髒水，為什麼？因為民進黨害怕你知道真相，怕你知道你在街頭高喊的那些訴求是誰在阻擋？就是民進黨。

徐巧芯指出，她已多次向大家報告，她提出的刑法286條修正案版本，明定虐童致死「最高可處死刑或無期徒刑」，而且不只她，國民黨團與個別委員，包括黃健豪、徐巧芯、廖偉翔、王育敏、楊瓊瓔、蘇清泉、柯志恩、徐欣瑩、陳超明、賴士葆、陳菁徽、盧縣一、許宇甄、魯明哲，及黨團，都積極提出版本參與修法，其中有10個版本納入死刑或無期徒刑。他們是真的把選民的託付，民意的期待當一回事，但民進黨呢？「完全沒有提案，完全沒有提案，完全沒有提案！」。

「民進黨自己不提案，還在黨團協商中不停反對、反對，再反對！」徐巧芯整理過去民進黨立委曾說過的話，沈伯洋說：國民黨團的修法提案會出現立法例的問題，最終會造成虐童致死的刑度比殺人罪還重，恐變成道德危險；莊瑞雄說：國民黨的提案加重結果犯刑度，最重死刑，違反比例原則，且將死刑納入，也會違法兩公約，部分草案提案也缺乏立法依據；林月琴說：修法要兼顧另一方需求，之前發生的殺童案，就是有人想求死，才去對孩子犯案，此次刑法286條修法如再將死刑納入，恐對更多孩子造成傷害；鍾佳濱說：國民黨團的修法提案將死刑納入不適當。

徐巧芯說，國民黨團為了加速改革，同意先修法加重虐童其刑二分之一。是民進黨辜負了民意的期待，是民進黨反對了街頭的訴求，他不敢承認，又無法面對，所以就先罵人，潑髒水，造謠，轉移焦點。