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打臉自己？家寧聲明影片　眼尖網「抓包1細節」：當大家是傻子

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧正式回應風波。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

記者施怡妏／綜合報導

眾量級Andy自11日拋出震撼彈，歷經張家發出6點聲明，家寧18日以個人名義上傳4點聲明後，20日晚上PO影片正式回應，4分鐘的影片內容空洞，未談及外界關注的帳目實情，強調自己立場與Andy相同，對於財務方面也有疑問。不過有網友抓包，說跟群海娛樂無關，「新影片還是放群海的信箱」。

有網友在Dcard指出，用兩倍速聽完家寧最新聲明的影片，不過往下一看，影片資訊欄的工作邀約，居然還是放群海娛樂的信箱，「前面律師的4點聲明，說此頻道跟群海無關，結果這個新影片還是丟群海的信箱」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自家寧YT）

▲最新影片放的是群海娛樂公司信箱。（圖／翻攝自家寧YT）

家寧在最新影片中表示，對於Andy老師所提及的財務問題，她多年來多次詢問但始終未能獲得完整數據，對此感到遺憾。她表示過去專注於內容創作，未能深入了解財務與經營層面，並承諾未來將以更成熟的態度學習，確保能有更清晰的規劃與管理。同時，針對頻道收益分配問題，她也表達希望能以更透明的方式解決爭議，為雙方帶來公正的結果。

事實上，家寧18日PO出4點聲明提到，「秘月期 POPOO」YouTube 頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益， 皆與群海公司無涉。就有網友發現，家寧YT頻道的所有影片，底下資訊欄工作邀約洽詢，留的卻是群海娛樂公司的信箱，狂酸「查帳多年查不出來，新頻道還是給媽媽的公司管，騙誰」、「這樣可能算是『微切割』？」

►家寧憔悴露面「4分鐘影片掀全網熱議」！　821字聲明全文曝光
►家寧4分鐘聲明「有25處口誤」　一票崩潰：完美迴避正確讀音

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