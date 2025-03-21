家寧4分鐘聲明「有25處口誤」　一票崩潰：完美迴避正確讀音

▲家寧回應。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



記者施怡妏／綜合報導

YouTube 頻道「眾量級 CROWD」的Andy與家寧分手爆發經營權爭奪戰，家寧20日深夜露面拍影片回應，4分鐘的影片內容空洞，且出現了多達25次的口誤，有網友逐一列出她的錯誤，「這ㄔˋ的風波」、「一ㄗˊ以來」、「清ㄘㄨˇ的資訊」，直呼「聽了真的很痛苦」。

家寧在影片中全程低頭念稿，且內容空洞，毫無重點，也未對財務方面詳細說明，承諾未來將以更成熟的態度學習，確保能有更清晰的規劃與管理。同時，針對頻道收益分配問題，她也表達希望能以更透明的方式解決爭議，為雙方帶來公正的結果。

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不過，短短4分鐘的影片，家寧出現多達25次的口誤，有網友一一列出，「這ㄔˋ的風波 」、「負ㄓㄜˊ任」、「立ㄘㄤˇ」、「一ㄗˊ以來」、「有ㄕㄨㄛˇ疑問」、「ㄓˋ己」、「清ㄘㄨˇ的資訊」、「發ㄗㄢˇ 負ㄓㄜˊ」、「經營ㄔㄥˊ面」，等等。

網友在底下紛紛留言狂酸，「可惜這次的朗讀敗在太緊張了」、「真的是ㄔㄘㄕㄙ不分欸，沒一個唸對」、「能不能先學好注音發音啊，ㄗㄔㄓㄕㄙ都唸不好，聽了真的很痛苦」、「感覺完全在迴避問題，也在迴避正確的讀音」、「他講話聲調怎麼會這樣，完全聽不下去欸，超奇怪」、「謝謝你讓我回想起我小學時候的課文朗誦環節，搞得我PTSD都有點犯了」。

▼網友點出25處口誤。（圖／翻攝自家寧YT）

