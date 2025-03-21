　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美女醫幫家寧擬「解釋聲明」！全場讚爆寫超好：這聲明我買單

▲▼家寧回應。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧回應。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber家寧在頻道「秘月期POPOO」發布一支4分鐘的影片「家寧正式回應」，引來眾人開酸。對此，美女醫師王姿允表示，其實她上周就想過，如果她是家寧的話，要怎麼做才能獲得公眾原諒，PO出模擬家寧語氣的解釋聲明，讓網友看了驚呆，「寫得真好，如果這樣的聲明我買單耶！」

「如果我是張家寧……？」美女醫師王姿允在粉專表示，從Andy老師發布影片，到現在已經九天了，全台吃瓜群眾都在等家寧給交代，「以為影片會比之前的紙本聲明好（結果妳就端出這個？），沒想到只是浪費大家四分鐘生命。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王姿允說自己上周就想過，家寧到底該怎麼做才會得到公眾的原諒，就擬了一份聲明，「但是神隊友說絕對不能教她，堅決不讓我發文(XD)」，不過如今家寧發了這麼慘烈的自毀聲明，現在可以PO出來了。

王姿允便分享她以家寧口吻撰寫的聲明，並強調「以下文章非家寧本人所發」：

當年開公司時，我跟Andy一樣年輕，只懂得創作影片，連什麼是股份、什麼是股東都搞不清楚，只覺得非常感謝長輩願意出錢幫我們年輕人開一個公司，處理我們不懂的業務和金流。這幾年來我跟他只是開心的一起拍片，完全沒過問公司的事，也從來沒想過股東分紅的事。

分手後，我媽或許是出於心疼女兒十年青春最終沒有修成正果的心，一時氣憤之下把Andy趕出了董事會，在股東會沒有任何實質權力的我，在我媽憤而作此決定的當下，實在不忍傷了我媽的心，畢竟媽媽對女兒的愛就是那麼愚昧盲目，我不是不懂媽媽的心疼。

大家最關心的股權分紅的部分，已經全部交由司法程序，我會努力確保該屬於Andy的一分都不會少。至於我媽告Andy的部分，感覺是她為了捍衛名聲不得不做的反擊，我相信這一定是不起訴的，就當作她的一種發洩吧，我只能勸她但無法改變她的決定。

最後，我只有一個訴求，就是拜託大家快去訂閱Andy的頻道，讓他衝破300萬，他對作影片投入的熱情與天份遠在我之上，這些成就都是他應得的，我也很開心當時鼓勵他繼續拍影片，這十年來他累積的功力大家都有目共睹，祝福他事業再創高峰，感謝他過去十年為眾量級付出的一切。

最後王姿允強調，「以上是我認為較為合適的聲明，非家寧本人所發」，她認為以台灣人民的善良程度，看了這篇聲明稿後，勢必不會再去過問家寧，畢竟家家有個不好說又偏袒兒女的長輩。

「除了未來張家的女婿可能要有做牛做馬的心理準備，其他人沒什麼好過問的」，不過王姿允覺得，事已至此，社會輿論底定，「希望大家以此為公關處理的借鏡，真的比力宏的公關聲明還可怕，理鴻真的可以再好好想一想。」

看到貼文後，網友們紛紛大讚，「去讀法研所再考個律師證照吧」、「妳到底是學什麼的，頭腦真好耶」、「王醫師斜槓經紀公司一定也會有聲有色」、「醫生寫得真好！如果這樣的聲明我買單耶」、「妳真的很有才耶！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
616 2 8203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孕吐Yuki慘了！身分證、專業證件疑偽造　中檢要查了
歐陽娜娜回台灣了！　逛信義區0偽裝
快訊／裁定不准獨立活動　NewJeans發出聲明
Andy收「700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下
快訊／法院最新裁定　禁止NewJeans獨立活動
台塑爆炸1人「碎無全屍」　兒悲痛：一家四口才要出遊
爸爸被殺死！2小孩變孤兒：殺人犯關幾年就出來了
汪小菲被挖「電話吼S媽」　友人揭內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北捷中山站「1設計」大煥新！　一票人讚爆：台灣小澀谷

大學選1科系「超多人後悔」！過來人點頭嘆：台灣環境不適合

漫畫家1圖揭「網暴殺傷力」　金賽綸「同一笑臉」面臨反差待遇

LaLaport和其他百貨差在哪？　網曝超強1特色：很適合帶小孩

美女醫幫家寧擬「解釋聲明」！全場讚爆寫超好：這聲明我買單

台大仁醫「最近產房不平靜」　揭多名孕婦出現1情況

星空聯盟攜手奧地利鐵路　長榮等25家航空可無縫轉乘

詐騙電話超逼真「背景音竟有郵局叫號」　中華郵政揭手法籲別上當　

八年級回憶殺！《真珠美人魚》原唱現身　音樂逼哭大學生：圓夢了

Andy被家寧媽告！這家拾汣茶屋「幫飲料取新名」：真的有料

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

《橫豎》直播狠嗆金秀賢：公開菊花了嗎　金賽綸媽信件曝光...「女兒的聲音一直在」

北捷中山站「1設計」大煥新！　一票人讚爆：台灣小澀谷

大學選1科系「超多人後悔」！過來人點頭嘆：台灣環境不適合

漫畫家1圖揭「網暴殺傷力」　金賽綸「同一笑臉」面臨反差待遇

LaLaport和其他百貨差在哪？　網曝超強1特色：很適合帶小孩

美女醫幫家寧擬「解釋聲明」！全場讚爆寫超好：這聲明我買單

台大仁醫「最近產房不平靜」　揭多名孕婦出現1情況

星空聯盟攜手奧地利鐵路　長榮等25家航空可無縫轉乘

詐騙電話超逼真「背景音竟有郵局叫號」　中華郵政揭手法籲別上當　

八年級回憶殺！《真珠美人魚》原唱現身　音樂逼哭大學生：圓夢了

Andy被家寧媽告！這家拾汣茶屋「幫飲料取新名」：真的有料

大法官被提名人出爐　國民黨團：嚴謹審查

快訊／TOYOTA會長「豐田章男降臨台灣」！親自駕駛拉力賽車炸裂甩尾

北捷中山站「1設計」大煥新！　一票人讚爆：台灣小澀谷

獨／前四海幫角頭郝廣民涉恐嚇富商　遭拘提帶回士檢訊問

大學選1科系「超多人後悔」！過來人點頭嘆：台灣環境不適合

孕吐Yuki慘了！身分證、專業證件疑偽造　中檢指派檢察官要查了

「短劇男神」何健麒復工拍新戲！直播回應于正換角：是我不好弄丟了

味全龍「台北市應援店」計畫　首站士林夜市熱血啟動

漫畫家1圖揭「網暴殺傷力」　金賽綸「同一笑臉」面臨反差待遇

屏東漁會3／22選舉！驚傳每票3千賄選　檢調約談5人到案

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

生活熱門新聞

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

打臉自己？家寧聲明影片　眼尖網「抓包1點」傻眼

網紅律師終於等到換腎　1食物未來沒法吃

滋養草莓大福發霉　業者回應了

阿公被傳A流不肯戴口罩　他日本遊崩潰

家寧道歉4分鐘念稿　錫蘭神回應

鬼才阿水：家寧聲明擊碎粉絲最後希望

家寧4分鐘聲明「有25處口誤」　一票崩潰

春分12生肖運勢一次看

女童「穿性感跳啦啦隊」引爭議　LuxyGirls嗆酸民

今起7天「暖熱如夏」　週五驟冷回到冬天

家寧媽提告！Andy委任律師「傻眼回9字」

更多熱門

相關新聞

Andy被告！這家拾汣茶屋「幫飲料取新名」

Andy被告！這家拾汣茶屋「幫飲料取新名」

近日網紅眾量級Andy與家寧的糾紛受到許多人關注，飲料店「拾汣茶屋」也搭上時事，推出新品「張家檸檬綠茶」。昨日傳出家寧媽對Andy提告的消息後，讓龍潭北龍店的小編不禁直呼，沒想到Andy老師居然被告，並發揮創意，再用家寧媽的名字來行銷。

「家寧影片1細節」一票人都發現

「家寧影片1細節」一票人都發現

家寧唸稿「被做成廢話哏圖」　網：無違和

家寧唸稿「被做成廢話哏圖」　網：無違和

Andy「收700萬↑抖內」被嗆

Andy「收700萬↑抖內」被嗆

看完家寧影片「揪出2問題」

看完家寧影片「揪出2問題」

關鍵字：

家寧王姿允美女醫師聲明

讀者迴響

熱門新聞

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

首位2億男　統一10年綁定陳傑憲

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

金髮Yuki親上火線「孕吐了」！全程用注音鍵盤打字

周杰倫遭好友開嗆：X的！　私訊內容流出

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

Andy「收700萬↑抖內」被嗆

蔡康永：大S消失，小S的一部分也消失

「可不可」4/7起下架8款飲品

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

家寧爆「在家一直被控制」！

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD疑發聲了

打落全額交割股　台揚苦吞5根跌停板

打臉自己？家寧聲明影片　眼尖網「抓包1點」傻眼

更多

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面