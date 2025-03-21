美女醫幫家寧擬「解釋聲明」！全場讚爆寫超好：這聲明我買單

▲家寧回應。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber家寧在頻道「秘月期POPOO」發布一支4分鐘的影片「家寧正式回應」，引來眾人開酸。對此，美女醫師王姿允表示，其實她上周就想過，如果她是家寧的話，要怎麼做才能獲得公眾原諒，PO出模擬家寧語氣的解釋聲明，讓網友看了驚呆，「寫得真好，如果這樣的聲明我買單耶！」

「如果我是張家寧……？」美女醫師王姿允在粉專表示，從Andy老師發布影片，到現在已經九天了，全台吃瓜群眾都在等家寧給交代，「以為影片會比之前的紙本聲明好（結果妳就端出這個？），沒想到只是浪費大家四分鐘生命。」

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王姿允說自己上周就想過，家寧到底該怎麼做才會得到公眾的原諒，就擬了一份聲明，「但是神隊友說絕對不能教她，堅決不讓我發文(XD)」，不過如今家寧發了這麼慘烈的自毀聲明，現在可以PO出來了。

王姿允便分享她以家寧口吻撰寫的聲明，並強調「以下文章非家寧本人所發」：

當年開公司時，我跟Andy一樣年輕，只懂得創作影片，連什麼是股份、什麼是股東都搞不清楚，只覺得非常感謝長輩願意出錢幫我們年輕人開一個公司，處理我們不懂的業務和金流。這幾年來我跟他只是開心的一起拍片，完全沒過問公司的事，也從來沒想過股東分紅的事。

分手後，我媽或許是出於心疼女兒十年青春最終沒有修成正果的心，一時氣憤之下把Andy趕出了董事會，在股東會沒有任何實質權力的我，在我媽憤而作此決定的當下，實在不忍傷了我媽的心，畢竟媽媽對女兒的愛就是那麼愚昧盲目，我不是不懂媽媽的心疼。

大家最關心的股權分紅的部分，已經全部交由司法程序，我會努力確保該屬於Andy的一分都不會少。至於我媽告Andy的部分，感覺是她為了捍衛名聲不得不做的反擊，我相信這一定是不起訴的，就當作她的一種發洩吧，我只能勸她但無法改變她的決定。

最後，我只有一個訴求，就是拜託大家快去訂閱Andy的頻道，讓他衝破300萬，他對作影片投入的熱情與天份遠在我之上，這些成就都是他應得的，我也很開心當時鼓勵他繼續拍影片，這十年來他累積的功力大家都有目共睹，祝福他事業再創高峰，感謝他過去十年為眾量級付出的一切。

最後王姿允強調，「以上是我認為較為合適的聲明，非家寧本人所發」，她認為以台灣人民的善良程度，看了這篇聲明稿後，勢必不會再去過問家寧，畢竟家家有個不好說又偏袒兒女的長輩。

「除了未來張家的女婿可能要有做牛做馬的心理準備，其他人沒什麼好過問的」，不過王姿允覺得，事已至此，社會輿論底定，「希望大家以此為公關處理的借鏡，真的比力宏的公關聲明還可怕，理鴻真的可以再好好想一想。」

看到貼文後，網友們紛紛大讚，「去讀法研所再考個律師證照吧」、「妳到底是學什麼的，頭腦真好耶」、「王醫師斜槓經紀公司一定也會有聲有色」、「醫生寫得真好！如果這樣的聲明我買單耶」、「妳真的很有才耶！」