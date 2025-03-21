李嘉誠長和公佈2024業績報告　港口總收入1923.27億元

▲香港首富李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

李嘉誠旗下長江和記實業有限公司（長和）昨（20）日公佈2024年業績報告。數據顯示，長和2024年總收入約4766.82億（港元，下同），同比增長3.28%；股東應佔淨利潤約170.88億港元，同比減少27.29%；EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）約1251.08億港元，同比減少1.73%。

▲李嘉誠長子、長和集團主席李澤鉅。（圖／視覺中國）

至於外界關心的港口及相關服務2024年收入約452.82億港元（約1923.27億元新台幣），同比增長11%，主要在於吞吐量上升6%及所有分部有所增長，其中，倉儲收入增長13%。

長和表示，由於航運公司轉至新聯盟及持續地緣政治風險影響全球貿易，預計2025年初出現的供應鏈中斷情況可能帶來阻力，然而，亞洲及中東地區預期繼續溫和自然增長，加上現有碼頭設施擴建及策略夥伴關係加強，此部門於來年之營運業績有望改進。

根據長和的說明稱，港口及相關服務部門是全球最具領導地位的港口網絡，在24個國家53個港口擁有295個經營泊位的權益。

不過，長和在4日公告稱，已與貝萊德牽頭的財團就交易初步基本條款達成原則性協議，擬向其出售覆蓋亞歐美洲23個國家的43個港口，還將向貝萊德財團出售巴拿馬港口公司（PPC）90%股權。這項出售案雖能帶來預期超過190億美元的現金，卻也造成中美之間在全球經濟佈局和地緣政治摩擦的背景下，被認為是削弱中國經濟籌碼的措施，引起中國各界出現反對聲浪。