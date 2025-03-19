李嘉誠賣港口陸官方要查？　陸專家：扭曲市場規律的地緣政治併購

▲香港首富李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

香港首富李嘉誠旗下的「長江和記」實業日前宣佈欲將香港以外的43座碼頭賣給美國貝萊德集團，其中，甚至包括位於巴拿馬運河的港口，在川普政府上台後就地緣政治採取的保護措施來看，此舉無疑是挑起美中之間的敏感神經，引起美中港三地及專家學者輿論熱議。

對於有外媒提及，大陸官方已著手調查「長江和記」實業的出售港口情況，大陸外交部發言人毛寧不願正面回應，僅提及「需向主管部門詢問」，她還稱，「作為原則，我想強調，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為。」

▲香港特首李家超。（圖／路透社）

只見李嘉誠出售港口業務的事件越來越受到外界關注，香港特首李家超也在記者會上「委婉」的表態稱，「外國政府應為香港企業提供公平公正的營商環境，反對在國際經貿關系中使用脅迫或欺凌手段。」

相較於港府態度較為保守，大陸港澳辦轉發的文章，炮火就略微兇猛些。其13日先轉載香港《大公報》標題為「莫天真，勿糊塗」的銳評。文中提到，巴拿馬運河被「美國化」「政治化」後，美國一定會將之用於政治目的，推行自己的政治議程，中國在此的航運貿易勢必受制於美，「美國一旦實施諸如選擇性限流、加徵『政治附加費』等手段，中國企業的物流成本與供應鏈穩定性將面臨很大風險。」

大陸港澳辦15日又轉發了一篇標題為「偉大的企業家都是錚錚愛國者」。文章一開頭就提問，「長江和記公司擬將其持有的包括巴拿馬運河兩大港口在內的43個港口出售給美國財團的消息，引發國人高度關注和強烈質疑：所謂『精明』的交易有沒有考量國家民族利益？這般選擇是否在助紂為虐、貽害中國和世界？」

兩篇文章雖將矛頭指向美國，但對李嘉誠和其旗下的長江和記實業的「警告」意圖十分明顯。對於「售港口事件」的背後意圖，大陸國際問題專家楊希雨表示，港口併購屬於商業交易，要基於市場規律，「美國的一些打算，是出於地緣戰略考慮，用地緣政治的操作和需求，扭曲市場規律，可以在一個案件、配置上得逞，在全球佈局上，根本做不到。」

楊希雨強調，這種砸錢賠本來賺取政治利益的事情，美國自己也做不到，「美國是可以這麼想，但真正要做起來，實際上困難重重。」

