美國祭出5億元懸賞陸4人：幫伊朗恐怖組織取得軍民兩用技術

▲美國祭出5億元懸賞中國4人。（圖／翻攝FBI官網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）19日發出通緝公報，懸賞1500萬美元（約新台幣5億元）抓捕4名中國籍男女，原因是他們向伊朗運送美國出口管制的兩用技術來支持伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 的武器生產和銷售。

美國政府指控4名中國公民涉嫌非法採購並向伊朗運送受美國出口管制的兩用技術，協助IRGC生產和銷售武器。他們分別是劉保霞（Emily Liu）、李永欣（Emma Lee）、容耀華（Stephen Yung）和鐘硯來（Sydney Chung）。據悉，早在2007年5月，劉保霞及其同夥便利用中國的一系列空殼公司，向與IRGC有關的公司發送美國原產的兩用電子元件，這些元件可用於無人機和彈道導彈系統等軍事用途。

這些個人被指控誤導美國公司，使其誤以為產品的最終目的地是中國，而實際上這些產品被轉出口至伊朗。通過這種方式，具有軍事應用的大量美國原產兩用產品被輸送到如雪松電子工業（Shiraz Electronics Industries, SEI）和Rayan Roshd Afzar等與IRGC有關的公司，違反了美國的制裁和出口管制法律。

IRGC和伊朗國防和武裝部隊後勤部（MODAFL）利用這些技術開發和製造武器系統，包括無人機，並將其出售給俄羅斯、蘇丹和也門等國的政府和團體。

美國司法部2024年1月對劉保霞、李永欣、容耀華和鐘硯來提出多項聯邦罪行指控，涉及非法出口和走私數千個具有軍事應用的美國原產電子元件至伊朗等，並於地區法院發出逮捕令。