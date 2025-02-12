甘迺迪遇刺案挖出2400份機密文件　美眾議員稱有2名槍手

▲甘迺迪遇刺案發現約2400份新資料。圖為甘迺迪1963年遇刺身亡的前一刻。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普要求公布前總統甘迺迪遇刺案相關文件之後，美國聯邦調查局（FBI）發現數千份涉及此案的新文件。美國共和黨籍佛州聯邦眾議員盧納成立聯邦機密解密特別小組，並在11日宣稱，針對甘迺迪遇刺案，「我認為有2名槍手」。

路透、紐約郵報等報導，美國前總統甘迺迪1963年在德州達拉斯遇刺，刺客為奧斯華（Lee Harvey Oswald）一人，司法部及其他聯邦政府機構在過去數十年確認此結果。但民調顯示，許多美國人認為甘迺迪的死，是更大陰謀的結果。

美國聯邦調查局11日透過聲明表示，在川普上任簽署相關行政命令之後有進行搜尋，結果發現約2400份與甘迺迪遇刺案有關的資料，「FBI已對新發現的文件資料做出適當通知，努力將其轉移至國家檔案和紀錄管理局，以納入正在進行中的解密程序。」

在甘迺迪遇刺案調查這方面，負責調查的「華倫委員會」（Warren Commission）認定此案為單一槍手。不過佛州聯邦眾議員盧納（Anna Paulina Luna）表示，「我相信有2名槍手。此案存在相互矛盾的證據，我認為當時FBI有通報馬里蘭州貝塞斯達（Bethesda）初步屍檢之中存在的異常狀況」。

盧納是新成立國會特別工作小組的負責人，跨黨派工作小組工作重點將聚焦機密文件解密，除了甘迺迪遇刺案，另外還會調查金恩博士（Martin Luther King Jr.）遇刺等案，通過解密文件和調查工作向美國民眾提供真相。

▼美國共和黨籍佛州聯邦眾議員盧納11日宣稱，甘迺迪遇刺案可能2名槍手。（圖／達志影像／美聯社）