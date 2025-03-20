哈雷驗車遭要求「手摸防燙裝置20秒」　陳世軒批：監理員刻意刁難

▲有哈雷騎士到中壢監理站驗車，遭檢驗人員刁難，要求手摸排氣管隔熱裝置20秒才能過關。（圖／翻攝自Facebook／Jazz Louizz）

記者袁茵／台北報導

有網友昨（19日）前往中壢監理站驗哈雷重機時，被監理人員要求手摸排氣管隔熱裝置，摸20秒才能過關，且驗車時監理人員以車主手心顏色變紅為由，不讓車主過關，監理人員找另一台車示範卻又不肯摸排氣管頭段，讓車主炸鍋。民眾黨新北市議員陳世軒今（20日）痛批，監理人員缺乏專業、刻意刁難，人民的納稅錢，不該換來滿手傷痕跟一肚子氣！

陳世軒20日表示，一位哈雷重機騎士19日到中壢監理站驗車，竟被監理人員要求徒手觸摸排氣管上的隔熱裝置，若能握20秒而未燙傷，就讓該民眾通過檢驗，這種要求騎士「以手驗車溫」的方式離譜至極，監理人員不僅缺乏專業、刻意刁難，人民的納稅錢，更不該換來滿手傷痕跟一肚子氣！

由於該騎士影片在網路上引發熱議，陳世軒說，昨晚有相當多車友都很忿忿不平，所以傳影片連結給他，自己看完後非常生氣，認為太不可思議，所以才會轉發影片，「監理人員到底是多大的官威？態度惡劣還對騎士嘻嘻哈哈，不是故意惡整就是心態壞極了。」

陳世軒提及，自己身為重機愛好者，平常也關注機車權益，監理站人員應該加強訓練，增加相關車輛知識，若連原廠還是副廠、哪裡是防燙蓋哪裡是排氣管都無法分辨，又要如何公平判斷車輛是否符合標準？再者，監理人員為公務人員，本應持良善的態度服務市民，影片中監理人員的不專業，態度囂張刁難實在讓人難以接受，也難怪在一夜之間引發民眾怒火。