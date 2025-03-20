獨／挨轟胡亂壓肚CPR　友幫金髮Yuki喊冤：救人挨告什麼鬼道理

▲自稱是金髮Yuki（圖）學長的許姓男子質疑，「救人反被告是何鬼道理」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

Yuki之亂！台中3歲男童在自家浴缸溺斃案中，參與救援之一的民眾「金髮Yuki」被指責根本不是義消，卻穿著EMT外套疑似假冒緊急救護技術員，還壓肚亂作CPR，錯失黃金救援時間，更有不少人將焦點放在其性別上。對此，一名自稱是Yuki學長的許姓男子，代替Yuki對《ETtoday東森新媒體》表示，被救者醒來了會在乎施救者是男是女、有沒有相關的執照，或只是路人嗎？Yuki熱心救人為什麼要被抨擊成這樣子，更不滿地說「救人反被告這是什麼鬼道理」!

這名自稱是Yuki學長的許姓男子對《ETtoday東森新媒體》表示，Yuki不是男扮女裝，而來台灣留學6年的日本人，目前還有孕在身。但記者進一步想要查證身分，結果許男只傳一張「金髮Yuki」的自拍照，之後就已讀不回。

許男受訪時強調，「被救者醒來，會在乎施救者是男是女，有沒有相關的執照，或只是路人嗎？」許男表示，消防以及醫師都出面證實，Yuki的操作方法、按壓的位置沒有疑慮，何況急救者有免責權，「醫師也這樣講，畢竟大家都不在場，是不是藉由醫生以及消防局的回應去做評斷，就這樣結束了」

許男也直言，急救者有免責權，若這樣子要被開罰或傳喚出庭，不管有沒有執照，以後都沒有人要救人了，我們是熱心救人，為什麼要被抨擊成這樣子。

對於冒用身分一說，許男解釋，Yuki之前在救護案中，曾被路人質疑為什麼要來救，導致沒辦法第一時間搶救，認為對患者也是很大的損失，因此平時也會穿這件外套，如果萬一碰到車禍，也可以幫忙清創或包紮，幫忙通報119幫忙後送。