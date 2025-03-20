「金髮Yuki」主動CPR搶救3歲童遭質疑　急診醫憂寒蟬效應

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名自稱Yuki的市民日前穿著救護制服參與搶救溺水男童的勤務，男童後來不治，引發外界和家屬質疑是否和Yuki的專業資格和按壓位置錯誤有關，台中市消防局救護科長劉忠和、亞洲大學附設醫院急診部主任鍾侑庭20日下午受訪再次強調，該名熱心民眾按壓位置雖接近腹部，但仍在適當範圍，而且CPR不用取得證照，鍾還擔憂，一旦引發寒蟬效應，日後就沒人敢主動幫忙了。

▲▼金髮Yuki主動做CPR搶救3歲童惹議，急診醫師鍾侑庭（上）和消防局科長劉忠和（下）都憂心會有寒蟬效應。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

台中市1名3歲男童日前在自家浴室溺水，有網友發覺現場有名穿著救護制服、卻不具救護資格的民眾，施作CPR時雙手按壓在肚子上，引發外界質疑未具專業資格卻跟著救人？

劉忠和表示，消防局設立「聽見AED」社群的用意是，一旦接獲OHCA的案件，會在群組推播，如果群組成員有人在事發地附近，就可以立即前往，當天，該名熱心民眾就是收到推播，比救護人員更早到達現場等候。

搶救OHCA患者，多1人協助當然更好，當下就邀請民眾一起上樓幫忙，先行按壓，救護人員則是準備AED等相關器材，至於按壓位置雖然接近腹部，但還算在適當範圍內。

▲救護人員示範正確CPR。

至於身份問題，劉忠和說，民眾並非義消，當時對方也沒有自稱是義消，所以沒有假冒的問題，只要會CPR，任何人都可以幫忙，並不需要證照，而民眾穿的衣服並非消防局提供，穿著不便過問，也不會究責。

鍾侑庭說，政府、民間和學校都一直大力推廣全民CPR，就是在患者失去心肺心功能的4至6分鐘內，身旁有人可以急救，甚至為了鼓勵主動搶救，政府在102年修訂緊急醫療法，萬一民眾熱心搶救之後，出現不良後果，不罰，況且這件沒有不良後果，男童中途一度恢復心跳，雖然結果令人遺憾。

至於按壓位置是否錯誤？鍾說，正確位置在2乳連線下一指，他認為熱心民眾按壓熟練，並不慌張，且3歲小孩體型較小，因此看起來較接近腹部，但還是正確的。

鍾侑庭指出，台中市救護人員去年經由急救，患者暫時恢復心跳有38%、39%，後來平安出院只有6%、7%，他呼籲民眾不要因為這件事產出寒蟬效應，讓民眾不敢再勇於救人，這是最令人擔心的。