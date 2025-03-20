獨／遭指搶救溺水童「壓肚CPR害命」　金髮Yuki崩潰想告酸民

▲遭指亂壓CPR急救害命3歲溺斃童，金髮Yuki揚言提告酸民。（圖／民眾提供）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中3歲男童在自家浴缸溺斃案掀起案外案，家長指控假義消「金髮Yuki」亂施作CPR，錯失黃金救援時間，不少網友及義消上網抨擊Yuki亂入急救現場。對此，一名自稱是Yuki學長的許姓男子告訴《ETtoday東森新媒體》，Yuki精神瀕臨崩潰，也到派出所報案，要對義消以及民間團體提告。《ETtoday東森新媒體》進一步向警方查證，警方也證實，有一名男子到派出所諮詢，但未提告。

這名自稱Yuki學長的男子透露，Yuki碩士畢業、就讀護理學系，目前是外送員，自己有相關經驗，當下抱持趕快救人的想法，聽見AED訊息後趕到現場，之後也跟消防員表示「聽見AED的守護者」要來幫忙，之後跟著消防員上樓。

對於外界質疑按壓位子，這名自稱Yuki學長的男子表示，Yuki因擔心壓斷孩子肋骨，加上當時孩子的身體是濕的，所以沒辦法貼AED貼片，也憂心如果回天乏術，之後可能會誤以為家長對小孩子施暴，才沒有直接按壓肋骨。

這名自稱Yuki學長的男子也說，因有人說要去Yuki家賭他、要把他打死，還罵髒話，以後在救護案場看見他要把他轟出去；Yuki因此整天都在爆哭、精神崩潰，跑去北屯派出所報警，要對義消或民間團體，妨害名譽跟恐嚇。

但根據《ETtoday東森新媒體》向警方查證，警方證實，確有一名男子到派出所諮詢，但並未提告。