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社會 社會焦點 保障人權

「金髮Yuki」CPR救溺水童遭質疑　「聽見AED」官方說明身分

▲▼金髮Yuki。（圖／）

▲台中一名3歲男童16日泡澡失去心跳，現場救護人員「Yuki」被家屬質疑。（圖／家屬提供）

記者許權毅、鄒鎮宇／台中報導

台中市一名鄭姓3歲男童16日泡澡疑似溺斃，鄭父悲痛自責，但仍被追究過失致死刑責。事後，鄭父指控一名假義消救護員對兒子亂壓肚子，才導致悲劇發生，並質疑現場3名救護員都沒發現錯誤。對此，社團法人台灣愛陌生安全推廣協會也發出聲明，說明Yuki在「聽見AED」中的身分。

社團法人台灣愛陌生安全推廣協會聲明如下：

我們對於近日發生的事件深感遺憾，並向逝者及其家屬表達最深的關懷與慰問。
生命的逝去是一件令人痛心的事，我們理解社會各界對此的關注，也希望藉此機會再次强调急救知識的重要性，確保未來能有更多生命被妥善守護。

針對今日新聞報導中提及的該名人士涉及假冒 ENT 身分一事，

「聽見AED」作為資訊媒合平台，在此說明相關事實：

1.該名人士於3月16日曾上傳EMT證照，但隨即自行刪除，並未進入身分審核階段。

2.我方於3月17日晚間收到相關人員通報，我們隨即停用該名人士之帳號，並進入後續查核程序。

3.該名人士後於3月18日上午11時再次上傳證照，我方依正規審核程序進行查證，發現該證照無法對應至有效發證單位，隨即駁回其證照驗證申請，故該名人士於聽見AED平台為一般會員身分。

4.「聽見AED」平台並不核發或授權急救資格，我們的機制鼓勵民眾在正確的角色上於能力範圍內提供幫助，透過正確且合格的急救知識與行動，爭取黃金救援時間，挽救更多生命。

對於社會大眾的關切，我們理解並重視，也感謝各界對於急救安全的監督與建議。

我們將持續優化系統機制，確保急救資訊的正確傳遞，提升公共安全。

特此聲明

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