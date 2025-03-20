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中國對4名加國公民「執行死刑」　陸外交部：打擊毒販是共同責任

▲▼中加關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大政府強烈譴責，中國政府對4名加拿大毒販執行死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸於日前以「毒品走私罪」處決4名加拿大公民，遭加拿大政府強烈譴責「侵犯基本人類尊嚴」。中國外交部發言人毛寧20日在舉行例行記者會上，對此表示，「打擊毒品犯罪是各國共同的責任。」

據《澎湃新聞》報導，法新社記者向毛寧提問，「加拿大今（20）日譴責，中國對4名走私毒品的加拿大公民執行了死刑，中方能否提供更多的細節？對加拿大方面的抗議有何評論？」

毛寧表示，「中國是法治國家，對不同國籍的被告一視同仁，嚴格依法公正處理，依法保障當事人的合法權利，和加拿大方面的領事權利。」

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人毛寧認為，加拿大政府應停止干涉中國司法主權。（圖／CFP）

毛寧強調，「加方應尊重法治精神，停止干涉中國的司法主權。」

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）先前表示，中國政府無視加拿大政府多次尊重人權的呼籲，要求中國寬容對待其他面臨死刑的加拿大人，今年仍處決了多達4名加國公民，「4名被處決人士涉及毒品罪行，他們擁有加拿大與中國雙重國籍。」

中國駐加拿大大使館發言人則表示，中方不承認雙重國籍，並指涉案人士犯罪事實清楚、證據確鑿，經合法審理程序後執行死刑，並充分保障有關加拿大公民的權利。

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