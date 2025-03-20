賴清德莒光園地提醒官兵「對中共滲透提高警覺」　交友要謹慎判斷

▲總統賴清德日前視察文化營區錄製「與官兵有約」節目，節目於20日播出。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前視察國防部文化營區，同時錄製莒光園地「與官兵有約」節目。該節目於20日下午播出，賴清德在影片中提醒官兵弟兄，希望大家面對來自中共的各種威脅樣態，都能夠提高警覺；尤其在網路資訊、個人交友以及涉外交流時，多一分謹慎、多一分判斷，避免無意間被利用，或是陷入風險。

賴清德在錄製的影片中表示，他知道每一位弟兄姊妹都努力堅守崗位，守護國家安全。正因為有大家的付出與貢獻，國家才能安定繁榮。他說，今年是第二次世界大戰結束80週年，台灣一路走來，歷經了戰後艱辛的復興道路，才有今日的民主、和平、繁榮。

賴清德表示，如今的台灣，除了要珍惜得來不易的民主成果，更要成為世界和平的舵手，為全球的民主、和平、繁榮貢獻力量。他指出，當前國內外情勢變化非常快速，中國也從未放棄以武力併吞台灣，更以各種方式進行統戰滲透，從政治、經濟、文化、軍事面向進行認知作戰，企圖分化台灣團結、破壞社會穩定，對民主自由的生活方式，造成很大的威脅。

賴清德說，這幾年來，中共的統戰手法越來越多元，滲透層面也越來越廣。根據國安局的報告，去年因共諜案起訴人數高達64人，是2021年的四倍。

賴清德表示，大家是保家衛國最重要的力量。他希望大家，面對來自中共的各種威脅樣態，都能夠提高警覺；尤其在網路資訊、個人交友以及涉外交流時，多一分謹慎、多一分判斷，避免無意間被利用，或是陷入風險。

賴清德指出，政府會整合各部門資訊，採取多管齊下的反制策略，全面應對；也會透過教育和宣導，加強全民媒體素養，培養社會心理韌性，來因應日益複雜的認知作戰手段。

賴清德強調，唯有同心協力，才能共同捍衛國家主權、守護民主自由，讓家人朋友、讓每一位人民，都能夠在這塊土地上安居樂業、自由自在地生活。最後他說，再次感謝每一位弟兄姊妹的努力和付出，讓我們團結一致，守護國家安全。