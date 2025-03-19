賴清德指軍審針對「現役軍人軍事犯罪」　不是戒嚴、不影響一般民眾

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（19日）召開中執會，對於軍審議題藍營質疑戒嚴，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中致詞時指出，去年，因共諜案起訴人數共64人，有66%是現役和退役軍人，此次修正是針對現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等軍事犯罪的刑事案件，才使用軍事審判，對廣大的一般民眾、以及軍中人權，絕不會有任何影響、更不會有任何傷害、更不是戒嚴。面對現役、退役極少數軍人，被中國收買、出賣情報，甚至組建武裝力量，計畫傷害自己的同袍，政府也必須透過具體作為，來因應和防堵。

賴清德指出，上週在總統府召開國安高層會議，盤點台灣面對的五大面向國安及統戰威脅，包含中國對國家主權之威脅、對國軍的滲透及間諜活動之威脅、混淆國人對國家認同之威脅、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅，以及藉「融合發展」吸引台商、台青之威脅。

賴清德表示，中國對台文攻武嚇不斷，統戰滲透也越來越嚴重，是我國反滲透法所定義的「境外敵對勢力」。必須採取更積極的作為，保護我們珍視的自由、民主和生活方式。國安高層會議也提出十七項因應策略，希望整合各部會力量，以積極作為、採取相應防範措施，確保國家主權不受侵害。

對於全面檢討修正《軍事審判法》，引起社會的關注。賴清德表示，要再次向全體國人報告，去年，因共諜案起訴人數共64人，有66%是現役和退役軍人，這次的檢討修正，是針對現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等軍事犯罪的刑事案件，才使用軍事審判，對廣大的一般民眾、以及軍中人權，絕不會有任何影響、更不會有任何傷害、更不是戒嚴。

賴清德強調，國軍是面對中國威脅的最前線，更是守護國家最重要的力量。民進黨政府，一路走來，都以堅定承諾和實質行動，持續提升國軍的待遇和戰力。同時，面對現役、退役極少數軍人，被中國收買、出賣情報，甚至組建武裝力量，計畫傷害自己的同袍、國家和國人的行為，政府也必須透過具體作為，來因應和防堵。

賴清德也提到，上週G7外長會議發表了聯合聲明，再次強調維護台海和平穩定的重要性，除了重申反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖，也支持台灣有意義參與國際組織。台灣作為國際社會負責任的一員，維持和平自由的現狀，是首要目標、也是一貫做法。

賴清德強調，我們將持續與友盟國家加強合作，共同維護印太地區的自由開放、堅定守護自由民主等普世價值，並攜手打造「非紅供應鏈」，提升民主陣營的經濟韌性。