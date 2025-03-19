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Got You！監控共軍長春艦、衢州艦畫面曝　我軍戰備吊放水雷

▲▼3月18日逢甲軍艦監控衢州艦畫面。（圖／國防部提供）

▲3月18日逢甲軍艦監控衢州艦畫面。（圖／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

中共解放軍自17日起，在台海周邊進行聯合戰備警巡，而我軍則正好在執行立即戰備操演。國防部19日釋出昨天監控中共長春艦（150）與衢州艦（517）的畫面，也公布我空軍五聯隊執行恢復戰備潛力裝掛、海軍光六快艇進駐戰備漁港，以及快速布雷艇水雷吊放任務畫面。

國防部18日公布，中共解放軍17日6時至18日6時止軍事動態，偵獲共機59架次、共艦9艘次，其中逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東南空域43架次，持續在台海周邊活動。

另外，國防部也偵獲中共2顆空飄氣球，一枚於17日17時3分於基隆西北81浬偵獲、直到18時15分消失，高度4萬1千呎，另枚則是17日11點45分於基隆西南76浬偵獲、直到14時5分消失，高度1萬8千呎。

▼3月18日空軍第五聯隊執行恢復戰備潛力裝掛。（圖／國防部提供）

▲▼3月18日空軍第五聯隊執行恢復戰備潛力裝掛。（圖／國防部提供）

接著，國防部也在19日公布18日6時至19日6時止的軍事動態，偵獲共機13架次，其中有6架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，另有10艘共艦。

由於解放軍的聯合戰備警巡正好碰上我軍17日起執行的「立即戰備操演」，國防部也在18日下午，公布一系列畫面，包括：空軍三聯隊C-130機裝載任務、空軍第五聯隊執行恢復戰備潛力裝掛任務、海軍光六快艇進駐戰備漁港任務，以及海軍快速布雷艇水雷吊放任務。

同時，國防部也釋出我軍左營軍艦（1803）監控中共長春艦（150）畫面，以及我軍逢甲軍艦（1115）監控中共衢州艦（517）畫面。

▼3月18日海軍快速布雷艇水雷吊放。（圖／國防部提供）

▲▼3月18日海軍快速布雷艇水雷吊放。（圖／國防部提供）

▲▼3月18日海軍快速布雷艇水雷吊放。（圖／國防部提供）

▲▼3月18日海軍快速布雷艇水雷吊放。（圖／國防部提供）

▼3月18日左營軍艦監控長春艦畫面。（圖／國防部提供）

▲▼3月18日左營軍艦監控長春艦畫面。（圖／國防部提供）

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