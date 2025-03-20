遭網友肉搜　家寧媽提告！！Andy委任律師「傻眼回9字」

▲Andy收到警局通知書。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby、crowd520）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「眾量級」Andy與家寧的事件持續延燒，Andy稍早在限動PO出收到警局通知書，證實被提告個人資料保護法、妨害名譽。Andy的委任律師也在臉書上發文，「她怎麼好意思告Andy這個？！」掀起熱論。

Andy連日來和家寧媽媽隔空開戰，20日中午證實已遭對方提告，案由為「個人資料保護法、妨害名譽」，他無奈表示「帳冊還沒來，這張通知書先來了」。

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對此，Andy的委任律師林哲健稍早也在臉書發文，寫下短短一句「她怎麼好意思告Andy這個？！」

底下網友也點頭，「誇張，做賊的喊抓賊？」「她的聲明好諷刺喔～前面一個樣，後面動作又不一樣」、「要把戰火再升上一個層級」、「看起來這將會是場律師們的戰爭，對方為了賺錢賺名氣，挑釁起來完全沒在怕」、「這家子有夠不要臉」、「看來只剩玩小孩子把戲了」。

據悉，家寧媽媽提告妨害名譽的理由為，Andy在影片中抨擊家寧一家人，認為名譽受損因此提告；至於個資法則是家寧媽媽認為，因Andy拍攝影片的緣故，網友針對張家人進行肉搜，造成個資外流，因此根據個資法提告。而Andy收到通知書後，3月31日前須到林口分局作筆錄。

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