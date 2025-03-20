林森北酒店續攤　他開法拉利458「酒駕又併排」下場慘

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局中山一派出所警員，20日清晨5時許在民生東路上見到1台法拉利超跑違規併排，上前盤查後發現駕駛身上飄出濃厚酒氣，酒測值竟達0.25，當場將人逮捕，並依照規定將要價千萬元的法拉利458移置保管。

清晨5時許，中山一派出所警員在民生東路上巡邏，發現1台法拉利超跑違規併排在路邊，於是上前盤查40歲的張姓男駕駛，張全身散發出濃厚的酒精味，警方立刻對其進行酒測。

▲張男開法拉利458續攤找朋友，酒駕併排下場慘了。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方對張姓男子進行酒測之後，發現張的酒測值達0.25，涉犯公共危險罪嫌，當場將他逮捕並帶回派出所偵訊，同時查扣車牌2年，並要求張自行請拖車將車輛移置保管，避免在路邊影響交通。

警方指出，張姓男子自稱從事服務業，家裡住新北市蘆洲區，當天原本在北市中山區林森北路上的1家酒店喝酒，接著準備要去另外一家酒店找朋友續攤，沒想到只有短短路程，他不顧喝了酒還開超跑去，最後因違停被抓包，遭警方逮捕移送法辦。

據悉，這台法拉利458儘管已經停產，但是當時新車價從1379萬起跳，搭載自然進氣V8引擎，9000轉時可輸出605hp馬力，0至100km起步加速僅需3.4秒，極速可達325km/h。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。