神車！駕駛忘拉手煞車...自小客慢速滑行　連閃7台掉進水溝

▲▼婦人下車忘了拉手煞車，車子滑行栽進水溝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名鍾姓婦人（69歲）今（20）日上午7時13分許，開車到美濃區中興路一段下車購物時，忘記拉起手煞車，結果車子竟自動向前滑行，而且神奇的接連閃過7輛車後，直接跌入旁邊的水溝，幸運的是，事故未造成其他人員傷亡，旗山分局接獲報案後，立即派員到場進行管制疏導。

旗山分局提醒民眾，離開車輛前務必確認車輛熄火並拉起手煞車，以避免車輛自行滑行，進而保障自己及其他用路人的安全。