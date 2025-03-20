八卦山邊驚見廢材板、磁磚！　台中裝潢師偷倒8次...這下慘了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市安溪東路近期頻繁遭人非法棄置大量事業廢棄物，彰化警分局接獲通報後，立即展開調查。經調閱監視器，警方發現一輛小貨車多次從台中市跨區至彰化市傾倒廢棄物，鎖定一名53歲的房屋裝潢業者涉嫌重大。該男子到案後坦承利用夜間駕駛貨車載運廢棄物至該處傾倒。警方訊後依《廢棄物清理法》函送法辦。

▲台中裝潢師傅暗夜載廢棄物到彰化市丟棄。（圖／警方提供）

據警方調查，鄰近八卦山安溪東路沿線被棄置的木櫃、廢木材板、鋁梯、水泥塊、土方及廢棄磁磚等事業廢棄物數量龐大。大竹派出所研判，這些廢棄物來自建築物修繕或裝潢工程，但未經合法管道處理，而是被非法傾倒。

▲台中裝潢師傅暗夜載廢棄物到彰化市丟棄。（圖／警方提供）

警方透過監視器追查，發現涉案小貨車連續8次於夜間出沒，並有一名男子下車傾倒廢棄物。進一步追查後，鎖定該名男子涉有重嫌。該男子到案後供稱，他受業主委託承攬台中市的裝潢工程，並利用夜間駕駛小貨車，經省道台74線跨區至彰化市傾倒廢棄物，企圖規避查緝。

男子坦承傾倒2次，分別收取5000元及2萬9000元的報酬。然而，警方經追查發現，該男子還涉及其他6件非法傾倒案件，包括將台中市北屯區一處裝潢工程產生的水泥塊、土方及垃圾等廢棄物，非法棄置於彰化市安溪東路，造成環境污染。

▲台中裝潢師傅暗夜載廢棄物到彰化市丟棄。（圖／警方提供）

警方指出，該男子的行為已違反《廢棄物清理法》第27條、第28條、第41條及第46條等相關規定。除通知彰化縣環保局依法告發外，依涉「廢棄物清理法」移送司法機關偵辦。

彰化警分局強調，對於環保犯罪採取零容忍態度，非法傾倒廢棄物不僅嚴重影響環境衛生，更危害公共安全。警方將持續與環保機關合作，強力打擊環保犯罪，以維護乾淨、安全的生活環境。

▲台中裝潢師傅暗夜載廢棄物到彰化市丟棄。（圖／警方提供）