歡慶129歲！中華郵政推「乖乖」聯名商品　3／20開賣

▲中華郵政推出「郵局陪你乖乖長大」聯名商品。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

為歡慶成立129周年，中華郵政首次與經典零食品牌乖乖合作，推出「郵局陪你乖乖長大」聯名款商品。3月20日上午10時起於「i郵購」網站獨家開賣，每箱含運售價299元，限量3200箱，每個會員帳號最多購買5箱。

中華郵政首度攜手乖乖推出限量聯名商品「郵局陪你乖乖長大」，中華郵政表示，陪伴大家成長的百年品牌郵局象徵「信賴」，奶油椰子香味的綠色乖乖象徵「順利」，兩者經典綠色的結合，打造「郵局陪你乖乖長大」的聯名款乖乖箱。

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乖乖箱內容物包括4包聯名款乖乖，並加贈「波波鴿幸運骰鑰匙圈」，結合郵局吉祥物波波鴿的「平安好人緣」，與棒球幸運骰的「超級好運氣」，寓意好運隨行、事事順遂。

此外，中華郵政也舉辦「曬出你的幸運骰」抽獎活動，自3月20日至4月10日，民眾與聯名款乖乖箱合影，或於全台16間O2O郵購站電子看板拍照，將照片上傳至Facebook「i郵購粉絲團」，有機會抽中獨家波波鴿證件套。

中華郵政表示，除了聯名款乖乖箱之外，3月20日下午3時20分起將在「i郵購」網站推出320元限時限量優惠活動，精選12項具產銷履歷、有機標章及國公營事業出品的優質商品，包括北農嚴選絲瓜保養組合、台酒易洗樂、統一生機燕麥飲及古坑咖啡等，並搭配免運優惠。