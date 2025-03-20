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社會 社會焦點 保障人權

和失主只相距一步　他撿到錢包辯「忘記還」賠2千元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）去年10月間在某娃娃機店內撿到一名女子遺落的錢包，他聲稱自己沒有侵占的意思，只是忘記返還。不過，桃園地院法官認為，從監視器畫面看來，當時阿哲距離女失主僅一步之遙，他撿到錢包卻沒有詢問周遭民眾，反而直接離開店家，行為顯然有違常情，最終沒有採信他的說詞，並依侵占脫離本人所持有之物罪，判處他罰金2000元，得易服勞役2日。

▲▼皮夾,錢包。（圖／資料照）

▲阿哲撿到別人的錢包，辯稱是「忘記歸還」，他沒有侵占意圖。（示意圖／ETtoday資料照）

判決書中記載，阿哲去年10月間在某娃娃機店的地上，撿到一名女子遺落的錢包，裡面有現金2720元、證件、信用卡、提款卡等物品，但他撿起錢包之後，沒有送交派出所或交給店家處理，而是自己帶走；後來女失主發現錢包遺失慌忙報警，警方循線調閱監視器，很快便查到他。

阿哲到案之後矢口否認侵占，他強調自己只是忘記返還錢包，當時他沒有看到是誰掉了錢包，真的是恰巧撿到的。

然而，桃園地院法官檢視現場監視器畫面之後認為，阿哲當時與女失主僅一步之遙，周圍還有其他民眾，他撿起錢包卻沒有詢問周遭的人是否有遺失錢包，反而逕自離開店家，他的行為顯然有違常情。

法官認為，從現有證據看來，阿哲具有侵占犯意，考量到他犯後否認犯行，但已經歸還該錢包，最終依侵占脫離本人所持有之物罪，判處他罰金2000元，得易服勞役2日，全案仍可上訴。

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