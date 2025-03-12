按摩養生館藏春色！38歲男連開2家　長髮低胸妹躲屋頂仍被逮

▲警方執行「靖黃勤務」查獲養生館暗藏春色，查獲越南籍女子及保險套等證物。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局專案小組執行「靖黃勤務」，查出38歲戴姓男子經營兩家按摩養生館，實際卻招攬東南亞女子利用入境本國觀光的期間，於店內以每次2000元代價從事性交易，昨日持搜索票一舉查獲戴男及5名越南女子，其中一名女子雖然逃到屋頂仍，仍被警方揪出。

桃園分局景福派出所與同安派出所共組專案小組於完成蒐證後，昨日17時持搜索票對桃園區民權路兩家養生館進行查緝，先於一家查獲越南籍女子1名，再於相隔不遠的另家店內查獲越南籍女子4名，及一位才上門欲交易男客。

▲其中一名越南女子逃到頂樓藏匿仍被揪出。（圖／桃園警分局提供）

期間1名女子為規避警方，竟跑到5樓頂踩著鐵皮屋頂躲在柱子後面，距離屋簷只一步之遙，員警擔心她情急之下踩空墜落，員警溫言安撫其情緒，使她放下戒心跟著員警慢慢爬回屋內。全案訊問後，小姐部分依違反社會秩序維護法移請裁處，負責人部分則依據刑法妨害風化罪嫌函請偵辦。

桃園分局長王智民表示，警方將持續掃蕩及取締違法業者，展現杜絕不法色情犯罪的決心，堅守維護治安信念，共同營造安全的生活環境。