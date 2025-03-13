高雄老司機哭了「2000元全套店」被抄　麻吉相揪舒壓狼狽遭逮

記者賴文萱／高雄報導

高雄新興區一間養生館「掛羊頭賣狗肉」，假藉按摩名義實則從事性交易，業者甚至還在IG平台大打色情廣告宣傳並開放預約，行徑相當誇張。警方11日突襲搜索，當場逮到負責人、工作人員、男客及小姐共7人，並依妨害風化、社會秩序維護法送辦。

▲高雄「2000元全套店」被抄，2男相揪舒壓狼狽遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局前金分駐所日前執行網路巡邏勤務時，赫然發現轄內有養生館掛羊頭賣狗肉，透過IG平台傳播及預約，並以新台幣2000元價格作為全套性交易，女服務生拿1000元，店家抽1000元。

警方隨即備妥相關事證後聲請搜索票獲准，11日20時發動搜索，員警進入應召站控制在場人員時，赫然發現兩名男客是互相熟識的關係，因聽聞此處有從事性交易，竟好康逗相報一同前來消費。

▲養生館「掛羊頭賣狗肉」被抄，服務生、男客全遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

當時，29歲女服務生陳女跟31歲男客陳男同在一室，52歲女服務生張女跟30歲男客陳男同在一室，沒想到一起狼狽遭逮，與負責人、工作人員及小姐共7人，依涉嫌違反社會秩序維護法第80條函請裁罰。

新興分局表示，從事非法行為賺取不義之財必定遭受嚴重的懲罰，本案現場櫃檯工作人員已依妨害風化罪嫌送辦；另該業者於IG大打色情廣告營利行為，另依兒少性剝削防制條例40條第2項一併移請高雄地檢署偵辦。