「34歲32D」論壇貼爆乳照攬客　「永和飛兒」真實年齡曝

▲艾女在論壇張貼爆乳照攬客，警方上門查緝發現並非本人。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區安樂路一處民宅，昨天（12日）被警方查獲一名女子涉嫌從事性交易。據悉，該名女子在論壇張貼「永和飛兒個人工作室」，標榜34歲「165.60.32D」身材密碼，並以2000、2500及3000元不等價格，提供性交易服務，警方循線追查，結果查獲該名年過5旬的台灣籍女子，承租套房提供性交易。

據了解，遭警方查獲的51歲艾姓女子，年輕時就在酒店工作，但年歲漸長後逐漸無法與年輕妹妹競爭，在經濟壓力又無一技之長下，就在永和安樂路一處租下套房當工作室，並在知名論壇刊登廣告，使用身材火辣的女子清涼照，吸引顧客上門從事性交易。



▲警方查獲保險套。（圖／記者陸運陞翻攝）

永和警方執行網路巡邏時，發現艾女所刊登的廣告，蒐集相關事證，並依照指示前往上門查緝。但警員發現，除了明顯並非照片本人，在年紀上也有差距，以為有其他小姐提供性服務，但艾女解釋，因已有年紀身材又沒這麼好，實在無法攬客，才會用假資料、照片。詢後警方依違反社會秩序維護法裁罰，另追查幕後負責人送辦。

▲艾女使用其他女子的清涼照攬客。（圖／記者陸運陞翻攝）