柯志恩駁斥「藍白砍留學生獎學金」　教育部：確實比去年增1.3億

▲教育部次長張廖萬堅證實，留學獎學金未被在野黨刪除。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

總預算、財劃法覆議案遭立院否決，更傳出留學生因此無法出國。立委柯志恩今（20日）在立法院質詢時表示，114年留學獎學金合計9.4億，比去年增加1.3億元，「說預算被在野黨刪減或凍結太離譜。」她也質疑教育部沒有澄清，是配合謠言。教育部證實資料無誤，但不是不澄清，是網路謠言太多而來不及澄清。

總預算、財劃法覆議案遭立院否決，在野黨刪除與凍結預算也引發相關後遺症。近期網路傳言，留學生因留學獎學金遭凍結而無法出國，包括立委何欣純日前在台中也表示，藍白聯手刪預算，傳出一名孩子申請國家留學獎金，因為總預算砍了獎學金，今年沒辦法出國。

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立法院教文會今天審議「學校供餐法草案」與「運動產業發展條例」。國民黨籍立委柯志恩在質詢時提及，近期網路流傳及綠營立委指控，因為在野黨刪了公費留學獎學金預算，害好不容易考上公費留考的留學生無法出國，但實際上今年的留學獎學金沒有被刪減或凍結。

柯志恩隨後出示相關資料，指教育部114年編列所有留學獎學金合計9.4億，包括鼓勵學生國外交流4.8億元，鼓勵赴世界一流大學留學獎學金2.3億元等，還不包括留學貸款2千多萬，比去年增加1.3億元，「說在野黨刪除預算導致學生無法出國留學『太誇張，太離譜』。」她並質疑教育部沒有澄清而選擇沉默，是配合謠言。

教育部次長張廖萬堅表示，根據他的了解，是沒有此事，「委員的資料非常清楚，我們得到資料也是如此」，也有去了解個案。他強調，教育部不是不澄清，而網路有太多消息，來不及澄清。