Google遭控職場種族偏見　同意支付9.2億和解金

▲Google否認相關指控，但同意支付2800萬美元（約新台幣9.2億元）進行和解。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國科技巨頭Google被指控給予白人及亞裔員工提供較佳薪資與職涯發展機會，存在職場種族偏見，使得其他族裔員工起薪與職等較低，遭前員工坎圖（Ana Cantu）帶頭提起集體訴訟。Google否認相關指控，但同意支付2800萬美元（約新台幣9.2億元）進行和解。

BBC報導，坎圖是在2021年採取法律行動，案件核心證據來自Google內部流出的機密文件，也就是西班牙裔、拉丁裔、美洲原住民和其他背景的員工起薪、職位級別均低於白人與亞裔員工，部分族裔職員即使從事相似工作，薪資待遇卻明顯較低。坎圖律師團隊指出，Google根據求職者過去薪資決定起薪與職等，這種做法進一步加劇歷史上的種族薪資差距。

這場集體訴訟涉及至少6632名員工，這些人曾於2018年2月15日至2024年12月31日在Google工作。委任律師科布爾（Cathy Coble）給予公開薪酬的Google員工正面評價，「若沒有這些內部員工主動揭露薪資數據，薪資不公的現象很可能繼續被掩蓋」。

Google發言人則是向BBC說明，「我們已達成和解，但仍不同意對員工存在差別待遇的說法。我們始終致力於公平的薪酬、聘僱與職級分配」。