防災防火宣導　南消下營消防分隊前進中營國小晨會

▲清明時節將至，為防範焚香祭祖及施放爆竹等活動引發野火，3月18日早上，配合下營區中營國小晨會時間，由分隊長張明義率警義同仁向全校師生防災防火宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

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清明時節將至，為防範焚香祭祖及施放爆竹等活動引發野火，3月18日早上，配合下營區中營國小晨會時間，由分隊長張明義率警義同仁向全校師生防災防火宣導。

消防人員進行「清明時節焚燒紙錢用火安全」、「防範田野引火燃燒」、「定期檢查臥室及客廳使用電器之安全」、「CPR急救的操作方式」、「火災發生切勿躲浴室」等消防知識，並由同仁及學校師生來操作滅火器進行油盤滅火，讓學童們知悉滅火器的操作要領及重要性。

市長黃偉哲表示，從小培養孩子們的消防防災意識，並把消防知識帶回家中與家中長輩分享，將能達到火災預防的成效。

消防局長李明峯指出，電器火災及遺留火種是位居火災前三名的其中兩個原因，因此，在家中不論是在客廳、臥室及走道，皆需定期檢查電器使用安全，來預防火災的發生。

第二大隊大隊長王騰毅表示，家是我們長時休憩的地方。因此，為了強化家中安全性，必需安裝住宅用火災警報器及定期檢查臥室及客廳使用電器之安全，例如:電器電線勿綑綁、選擇具CNS檢驗合格及節能標章的電器用品、插頭插座應保持乾燥等，來保護全家人的生命安全。